《SAFT专栏》美元是美国的货币 汇率升值却是大家的问题

(本文作者为路透专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 James Saft；撰稿 王丽鑫/朱晓军

路透11月13日 - 这一次，上涨的美元虽是美国的货币，但问题却是所有人的。

这是因为美元.DXY大涨将导致全球流动性趋紧，令融资成本上升且更难获得，加剧市场波动，尤其令新兴经济体风险更高。

1971年时任美国财长的康纳利(John Connally)曾对为美元贬值深感不安的欧洲人说过一句著名的话，“美元可能是我们的货币，但问题却是你们的。”

只是当时的问题与现在有所不同。当时刚刚与黄金脱钩的美元因供应量太大而导致贬值；目前的问题却是美元强劲上涨，供应可能要紧张的多，至少在国际市场是这样。

咨询公司Crossborder Capital的Michael Howell认为，这个问题不容忽视，因为尽管美国经济的重要性下降，现仅占全球经济总量约五分之一，但大约75%的跨境交易仍用美元结算。

“美元越强势，美元资金就越昂贵，也越难以获得...”Howell在一份客户报告中称。

“而且随着融资清偿，‘套利交易’被迫解除，这可能进而引发美元过度上涨和全球流动性下滑互相促进的自我循环。”

新兴市场和亚洲可能首当其冲，但很显然，这个建立在规模过小的美国经济基础上、只是勉强达成脆弱平衡的体系，却可能给所有地区带来问题，所有人都躲不过。

Crossborder认为，未来一年全球流动性，主要是可用作投资和支出的资本将减少约10万亿(兆)美元或10%，美元上涨是主要原因。该公司称其全球流动性数据，是个很好的经济活动先行指标。

流动性已经在萎缩，而且预计会越来越低，所以有充分理由预计未来一年市场波动将会加剧。

**关键在于中国和新兴市场**

需记得，美元贸易加权指数2011年创下数十年低点，现在已经上涨约15%，还有进一步升值空间。

而且，美国对全球流动性的主要贡献并非是货币政策，也就是说即便美联储无法升息，全球流动性也将受抑。通过巨额经常帐赤字，美国向全球其他国家供应了大量美元，这些美元也可以回收。但是美国页岩油增长可能会限制经常帐赤字，个人和企业不愿增加举债也有同样效果。IMF预计全球经济增长加快会持续到2017年，但经常帐赤字将普遍持稳。

另一个问题在于中国。中国是全球流动性的贡献者，也是使用者和潜在的波动源头。数据显示，近期有大量资本流出中国大陆和香港。若人民币将跟随美元走高，或将导致中国流动性大降，鉴于其经济正在放缓，这可来的不是时候。

这可能会推动更多资本流出中国，只会让依赖杠杆(来自银行或影子银行)的领域更是雪上加霜。换言之就是恶性循环。

这可能迫使中国推动人民币兑美元CNY=贬值，视其贬值幅度，可能将带来无尽的问题和冲突。不单单会给全球通缩推波助澜，让日本和欧洲央行面临更大难题，还很可能会令金融市场出现波动。

如果促使中国人民币贬值的情况存在，那可以想见其他新兴市场会受到何等冲击。

还需记得，美元过去的强势都持续很长时间，而且像很多货币走势那样容易过头。我们所见的美元强势应该不是最后一次，当前美元强势对流动性造成的影响可能被严重低估了。

“虽然1987和2008年金融危机重点是发达市场，1994和1997年危机影响的是新兴市场，但它们的共同根源都在于美元国内和国际角色间的紧张关系，”据Howell称。

只要美元还是国际交易的主导货币，它就仍将是每个人的心病。(完)

(编译 王丽鑫/朱晓军；审校 徐文焰/张荻)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。