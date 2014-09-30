焦点：第三季美元走强且汇市波动性蹿升 第四季市况如故？

路透伦敦9月30日 - 第三季度金融市场最引人注意的是，美元实现多年来最大一波上涨，汇市波动性也出现多年来最急剧的上升。这种情况加重了人们的担忧：今年最后三个月市况可能依然不稳。

第三季美元飙升7%，是2008年同期以来最大季度涨幅，当时雷曼兄弟垮台触发了全球金融危机，全球资金涌向美元的风潮。

美元这种量级的波动幅度蔓延至整个金融市场，提高了金融市场的波动性，打击了大宗商品价格和新兴市场货币汇率。美元是全球储备货币，几乎用于全球各种商品的定价，如苹果股价直至锌价。

路透跟踪的22类资产和市场工具中，涨幅最大的要算中国大陆A股，累计上涨了16.1%；跌幅最大的是布兰特原油期货，几乎下跌了14%。22个投资品类中超过半数下跌。

第四季度情况如何，很大程度上将取决于投资者对经济前景的看法，即他们是否仍一致相信：美国经济表现将超过其他国家，美国联邦储备委员会(美联储/FED)很快将升息，美元将进一步走强。

相形之下，第三季度欧元区的通缩担忧有所加剧。欧洲央行将已经是创纪录的宽松政策再度放宽，而德国10年期公债收益率(殖利率)也降至1%以下。

德意志银行首席美国经济学家Joe LaVorgna表示，“美元走势不会对美国经济造成显着伤害，目前肯定不会。”他并指出，美国正在制造出自身的增长动力，所以缩减了进口账单和贸易逆差。

他说，“这是好事。美联储永远都对经济的进展感到失望，但货币政策必须要有前瞻性。”

各资产类别第三季表现图表请参见：product.datastream.com/dscharting/gateway.aspx?guid=2768dff9-bfc1-4f47-9a3b-31b5062b724d&action=REFRESH

若投资者在7月1日购入美元兑六大主要货币.DXY，到今天就能收获7.4%的涨幅；如果他们购入美元/日圆JPY=，收益将达到近8%。

美元兑欧元EUR=同样上涨。欧元承压，因欧元区增长和通胀前景不妙。

本月，苏格兰独立公投事件激起市场一阵不安，主要汇率的隐含波动率也录得今年高点。在短期汇率方面，尤其是英镑，已创下多年的波动幅度纪录。

摩根士丹利全球外汇策略主管Hans Redekerat预计，随着美元进一步攀升，汇率成为全球经济版块变化的缓冲，未来数月仍将维持这一特点。

“(汇市)从未与经济脱钩，所以在全球经济增长不同步的环境下，汇率总是重新成为市场焦点，”他表示。

“全球融资成本中有三分之二取决于美元融资利率。波动率将会伴随我们，并且成为常态，”他称。

欧洲资产全线受挫。欧元兑美元跌至两年低点，欧元区股市下跌近10%，而欧元区二线国家公债也下滑。

美元走强和波动率上升也利空新兴市场，因投资者冒险意愿减弱，更倾向于把资金投入相对安全和有吸引力的发达市场，尤其是美国。

第三季，新兴市场本币债券下跌约5%，大多新兴货币走软。巴西雷亚尔BRL=周一跌至六年低位，月线走低约10%。

同样，上半年曾迎来前所未有资金流入的高收益债券，也开始感到压力，第三季下滑逾3%。

不过部分分析师指出，波动率和美元第三季晚些时候飙升之前，很多股市、债市和汇市稍早都曾遭遇波动率大跌至多年甚至历史低点。

“从历史和经济学角度看，美元近期波动不算大，”高盛称。(完)

(编译 王颖/朱晓军；审校 田建华/杜明霞)

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