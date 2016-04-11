焦点：金融市场不相信G20有削弱美元的秘密协议 但权当其存在

2016年2月25日在上海浦东拍到的G20相关会议的宣传海报。 REUTERS/Aly Song

路透伦敦4月8日 - 即使六周前的上海20国集团(G20)财经官员会议没有达成削弱美元和稳定全球市场的秘密协议，汇市与股市似乎也乐于权当其存在一样。

几乎没有主要投资机构相信，美国与其他国家央行总裁在2月27日达成了一项正式协议。阴谋论者和推测性文章作者认为有这样的协议。

路透在会议期间以及之后的相关报导，支持主要投资机构的看法。

但随着同一批财经官员准备下周在美国重新聚首，许多投资者认为，各种政策倾向和过去一个月的价格走势，是上海会议关于2016年初金融动荡讨论的合理结果。

在上海会议之后的数周内，过去一年令人头疼的三大问题：人民币，油价下滑，以及强势美元和美国升息威胁，均有所缓和。

美国联邦储备委员会(美联储/FED)主席叶伦上周表示，应对进一步升息保持谨慎。这导致美元下跌，兑欧元年内跌幅达5%，兑日圆下跌达10%。

新兴市场因此稳定下来，股市与油市跌势放缓，而中国外汇储备则再度上升。

这看来就像幕后有只黑手在操控这一切。

“我绝不认为存在一份协议，”纽约梅隆银行全球市场研究部门主管Simon Derrick指出。

“但策略上的操作就完全说得通。美国极欲让中国稳定下来。他们已经这么做了，倘若欧洲及日本(在汇率升值上)遭受池鱼之殃，他们可以晚点再处理这个问题。”

同样地，其他人也指出，看来决策官员对愈发复杂的国际金融体系下什么能做和什么不能做，也凝聚了更高的共识。

“对于国际溢出及溢入效应理解度增加，以及对于那些政策更像是以邻为壑的评估，均与近期情势动向相互吻合，”Swedish bank Nordea汇率策略部门主管Martin Enlund指出。

**干预**

在上海会议之前，由于中国人民币遭受一波波的攻击，部份分析师冀望会中可达成类似1980年代的广场协议令美元走贬。

然而，上海会议仅发布为人所熟知的官方讯息：不乐见汇率竞贬，将避免出现这种情况；而这样的承诺并未阻止各国央行自2008年以来透过超宽松政策压低该国汇价。

“无法想像(存在美元协议)，”一名与会的高层G7官员表示。

中国副财长上个月也否认与美国方面有秘密协议。

“各方不太可能共谋行动，”美国前财长萨默斯在华盛顿一场活动上称，“这并不是他们(央行)的行事方式。”

可即便没有达成此类协议，自那时以来发生的事件也基本是朝着有利于中美的方向发展。

美联储希望通过削弱美元与安抚全球市场，为升息奠定基础。此举还令美国企业免于受到美元升值的冲击。一年前美元曾在六个多月的时间里大涨25%。

因此，人民币实际上钉住美元的汇率所承受的压力也有所缓和。

接下来的一个大问题就是欧洲和日本。

日本央行和欧洲央行希望通过印钞和降息至负利率，推动物价和出口上升，从而避开通缩威胁。而如果欧元和日圆上涨，这个计划就会泡汤。

“对央行目前将按兵不动的预期，或许经不住目前日本和欧洲市况的考验，”道富全球市场(State Street Global Markets)宏观策略部主管Michael Metcalfe表示。

但如果就像他和其他人所说的那样，日本央行和欧洲央行都有可能会再次采取行动，那么日圆和欧元为什么会如此强劲呢？

就欧洲央行总裁德拉吉而言，市场可能不再相信他能够通过政策压低欧元。

许多人说，日本不会这么迟疑。从历史上看，迄今日本针对汇市方面的行动可谓最为积极主动。但他们还表示，在20国集团(G20)和七国集团(G7)下月召开会议之际，日本政府会发现很难这样做。

美银美林驻欧洲G10外汇策略部主管Athanasios Vamvakidis表示，猜测欧洲和日本可能不愿逆势而动，除非看到汇率方面的进一步变化。

“但倘若美元兑日圆触及100，欧元兑美元涨至1.15美元上方，那么情况可能发生改变。”(完)