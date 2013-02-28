美国减支措施即将启动之际美元上涨 意大利局势亦增强避险买盘

* 欧元/美元可能创下2012年5月以来最大跌幅

* 关于意大利政治僵局的担忧打压欧元

* 如果美国开始削减支出,IMF料调降经济成长预估

* 日本提名黑田东彦出任央行总裁

路透纽约2月28日 - 美国在避免定于3月1日开始生效的政府支出自动削减问题上缺乏进展，而意大利大选后亦处于政治僵局，周四打压欧元兑美元向七周低点回落。

乐观的经济数据亦支撑美元。美国去年第四季经济修正为成长，而初值显示萎缩。消费者支出上升，一周初请失业金人数下降。

在距离850亿美元全面减支措施生效只有几个小时的时候，美国总统奥巴马与共和党的立场变得强硬。这种情形却促使投资者买进美元以规避风险。

“根据过去的经验，许多投资者一直抱有希望，认为华盛顿可能在最后一刻达成协议，从而避免大规模削减支出，或者在未来几周制订一个计划，降低减支对经济的冲击，”Western Union Business Solutions的资深市场分析师Joe Manimbo表示。

国际货币基金组织(IMF)表示，若美国自动减支周五生效，可能下调美国和全球经济成长预估。IMF警告称，减支对美国主要贸易伙伴的打击将尤为严重。

意大利选举之后，预计新组建的任何政府都将是短命政府。这对于意大利停滞不前的经济来说是最糟糕的结果。市场担心，意大利持续动荡，可能重燃欧洲债务危机。

由于意大利作为欧元区第三大经济体的巨大影响，如果债务危机趋于恶化，欧洲央行(ECB)可能出手相助。

月底的资金流动导致汇价波动，欧元兑美元2月份料下跌约3.8%，这将是其5月以来的最大月度跌幅。

欧元兑美元尾盘报1.3062，跌0.57%，日低是1.3054。

在意大利选举结果出炉后，欧元周二跌至1.3017的近八周低点。1.3160前方的选择权障碍可能限制其涨幅。

“我认为，由于担心经济形势和意大利政局，市场有抛售欧元的想法，”瑞士信贷的外汇分析师Alvise Marino表示。由于波动幅度较窄，Marino不太相信美元避险买盘占据主导。

部分市场人士预计，未来几周欧元仍将保持区间波动，等待意大利政局变得更加明朗。在1月初触及的2013年低点1.2997附近，存在强劲支撑。

**美国数据改善**

美国第四季GDP修正后略有成长，但低于预期，初值是萎缩。美元对该数据做出短暂反应。

上周初请失业金人数亦下降，进一步显示美国经济在年初有所改善。

路透数据显示，美元兑日圆升0.4%，报92.61日圆。

欧元兑日圆尾盘报120.86日圆，跌0.22%，但高于周一创下的五周低点118.74。

日圆对于日本首相安倍晋三提名亚洲开发银行(ADB)总裁黑田东彦执掌日本央行的消息几无反应。学者岩田规久男和央行官员中曾宏被提名为日本央行副总裁。

日本国会料将批准上述提名，从而为日本央行在4月推出新的宽松政策铺平道路。这可能加剧日圆的卖压。

美元兑日圆2月料上涨约1%，连续第五个月录得月度涨幅。

路透数据显示，美元兑日圆自去年11月以来大幅上涨，周一触及33个月高点94.76。

今日 上日 当日 今年以来 2012年

收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.3138 1.3061 +0.59 -0.42 1.3194

美元/日圆 92.23 91.97 +0.28 +6.33 86.74

欧元/日圆 121.15 120.11 +0.87 +5.85 114.45

美元/瑞郎 0.9297 0.9318 -0.23 +1.55 0.9155

英镑/美元 1.5157 1.5123 +0.22 -6.73 1.6251

美元/加元 1.0225 1.0258 -0.32 +3.06 0.9921

澳元/美元 1.0231 1.0226 +0.05 -1.56 1.0393

欧元/瑞郎 1.2210 1.2171 +0.32 +1.12 1.2075

欧元/英镑 0.8665 0.8635 +0.35 +6.79 0.8114

新西兰元/美 0.8275 0.8255 +0.24 -0.10 0.8283

元

美元/挪威克 5.6870 5.7005 -0.24 +2.23 5.5630

朗

欧元/挪威克 7.4710 7.4476 +0.31 +1.78 7.3403

朗

美元/瑞典克 6.4250 6.4578 -0.51 -1.13 6.4986

朗

欧元/瑞典克 8.4434 8.4345 +0.11 -1.57 8.5777

朗

附注:上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价,当日涨跌幅亦以此为基准计算.

(完)

(编译 张涛;审校 徐文焰)

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