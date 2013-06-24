美元上涨 因投资人对美联储短期内缩减刺激措施的预期升温

* 对美联储缩减刺激措施的预期提振美元

* 在德国公布Ifo数据后，欧元保持在技术支撑位之上

* 中国忧虑将澳元压至33个月低点

路透纽约6月24日 - 美元指数周一升至近三周高位，因市场对美国短期内将缩减货币刺激措施的预期不断升温。

人气的转变促使投资人出脱对美国联邦储备委员会(FED/美联储)尚未准备好结束购债计划的押注。但出脱这些交易可能需要几个月的时间。

自美联储主席伯南克上周三表示如果美国经济继续改善，美联储可能缩减每月850亿美元的购债规模后，美元兑所有主要货币都走强。自美联储声明发布后，美国债券和股市遭抛售。

“美联储的乐观情绪同其他主要央行形成鲜明对比，日本央行、英国央行、欧洲央行和澳洲央行等都还在寻求措施应对经济进一步下滑，”Western Union Business Solutions市场分析师Ravi Bharadwaj表示。

纽约尾盘，美元指数.DXY升0.1%，报82.405，盘中升至6月5日来最高的82.841。上周美元指数已经大涨2.2%，为2011年11月来最大周度升幅。

伯南克的讲话扶助推动美国指标10年期公债收益率周一升至近两年高位，利差正朝着有利于美元的方向发展。纽约尾盘，美国10年期公债收益率报2.568%。

但在达拉斯联储银行总裁费希尔表示，退出宽松货币政策“还早着呢”后，美元脱离高位。

“鉴于风险货币已经跌了这么多，如果由对美联储会对通胀更强硬的预期引起的跌势没有美联储实际行动的支撑，那么在目前水准买入美元、日圆和瑞郎等避险货币兑风险货币可能会有事与愿违的结果，”外汇经纪商Faros Trading研究部门主管Dan Dorrow表示。

**美元兑日圆交投震荡**

美元兑日圆走势反复，但在纽约汇市走软，因投资人认为近五个交易日的涨势过急过大。稍早，日本央行副总裁岩田规久男表示，如果需要，央行仍有放宽货币政策的选项，他的讲话发表后，美元兑日圆一度上涨。

纽约尾盘，美元兑日圆跌0.2%，报97.67日圆，稍早触及6月11日来最高的98.70日圆。

美元/日圆走势改变主要是受欧股影响。在投资人消化了岩田规久男的讲话后，美元受其他因素影响回吐涨幅。

欧元兑日圆跌0.2%，报128.19日圆。

德国经济智库Ifo周一公布的调查显示,德国6月IFO企业景气判断指数升至105.9，符合预估。数据公布后，美元兑欧元的升势受到抑制，纽约尾盘持稳，报1.3118美元。

10年期美国公债较可比德债的收益率差位于2010年4月来最高，有利于美元。

最近建议抛售欧元，目标1.28美元的摩根士丹利分析师下调美元/欧元的入市水准至1.3180美元。他们表示，跌穿目前位于1.3072美元的200日移动均线切入位并站稳将是利空信号。

纽约汇市，成交增加。根据Reuters Dealing数据，截至纽约尾盘，今日在全球汇市有约37亿美元的欧元易手，约24亿美元的日圆成交。

对中国经济成长忧虑敏感的澳元兑美元从稍早触及的33个月低点反弹。纽约尾盘升0.5%，报0.9260美元，盘中低见0.9145美元。

近期中国的银行间拆借利率攀升令市场担心中国银行体系的压力可能抑制本已缓慢的经济成长。财新网周一报导,中国央行相关部门负责人表示，当前银行体系流动性总量并不短缺，本周银行体系流动性还会增加。随着时点性因素的消除，以及商业银行逐渐恢复理性，利率波动和流动性紧张预计将逐渐缓解。

今日 上日 当日 今年以 2012年

来

收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.3117 1.3122 -0.04 -0.58 1.3194

美元/日圆 97.72 97.89 -0.17 +12.66 86.74

欧元/日圆 128.22 128.42 -0.16 +12.03 114.45

美元/瑞郎 0.9327 0.9344 -0.18 +1.88 0.9155

英镑/美元 1.5431 1.5416 +0.10 -5.05 1.6251

美元/加元 1.0496 1.0455 +0.39 +5.80 0.9921

澳元/美元 0.9248 0.9214 +0.37 -11.02 1.0393

欧元/瑞郎 1.2242 1.2261 -0.15 +1.38 1.2075

欧元/英镑 0.8500 0.8504 -0.05 +4.76 0.8114

新西兰元/美 0.7749 0.7751 -0.03 -6.45 0.8283

元

美元/挪威克 6.1330 6.0570 +1.25 +10.25 5.5630

朗

欧元/挪威克 8.0440 7.9460 +1.23 +9.59 7.3403

朗

美元/瑞典克 6.7619 6.6730 +1.33 +4.05 6.4986

朗

欧元/瑞典克 8.8727 8.7554 +1.34 +3.44 8.5777

朗

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。

(完)

(编译 李军; 审校 母红)

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