美元兑日圆升至七年高位 此前美联储会议记录没有令人意外

路透纽约11月19日 - 美元兑日圆周三升至七年高位，之前美国联邦储备委员会(FED/美联储)公布的会议记录没有任何大意外，投资者对美国经济将继续不断增加强的押注保持不变。

美联储决策者在10月政策会议上就是否在声明中提及金融市场波动和全球经济不断走弱展开了激烈的辩论，但最终选择不这样做。

美国经济前景与欧洲和日本背离，美联储可能在明年升息，而日本和欧洲央行将继续实施刺激计划以扶助经济成长。

这应该继续提振美元。近几个月美元兑日圆和欧元上涨。

“市场仍然看多美元，寻求在美元回落时买入，”BMO Capital Markets外汇策略师全球主管Greg Anderson说。“美联储会议记录基调中性，不应该会令人们改变现有的看法。”

在会议记录公布后，美元兑日圆短暂下跌，之后回升触及七年新高。

日圆受创，受累于日本首相安倍晋三在周二称推后上调消费税，而周一公布的数据显示日本滑入经济衰退。

日本央行周三决定维持透过购买政府公债以及风险资产，以每年80万亿(兆)日圆的速度扩大基础货币的承诺，一如外界广泛预期。

“最重要的信息似乎是所有政策控制杆都牢牢握在首相安倍晋三的手中，”CitiFXSteven Englander的G10外汇策略部全球主管Steven Englander说。

美元兑日圆JPY=升至118日圆。欧元兑美元EUR=几无变动，报1.2539美元。

周三出炉的房市数据稳健，也扶助美元。

10月美国独栋屋开工连续第二个月增长，建筑许可触及六年半高位，表明美国楼市继续复苏。

“如果我们开始看到楼市增长，这将给美国经济复苏和美元提供不小的支撑，”Englander说。

今日 上日 当日 今年以来 2013年

收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 EUR= 1.2553 1.2536 +0.14 -8.67 1.3745

美元/日圆 JPY= 117.97 116.86 +0.95 +12.03 105.30

欧元/日圆 EURJPY= 148.08 146.48 +1.09 +2.39 144.63

美元/瑞郎 CHF= 0.9565 0.9579 -0.15 +7.13 0.8928

英镑/美元 GBP= 1.5681 1.5631 +0.32 -5.29 1.6556

美元/加元 CAD= 1.1340 1.1294 +0.41 +6.78 1.0620

澳元/美元 AUD= 0.8617 0.8716 -1.14 -3.32 0.8913

欧元/瑞郎 EURCHF= 1.2011 1.2010 +0.01 -2.12 1.2271

欧元/英镑 EURGBP= 0.8003 0.8016 -0.16 -3.54 0.8297

新西兰元/美元 NZD= 0.7850 0.7922 -0.91 -4.34 0.8206

美元/挪威克朗 NOK= 6.7858 6.7310 +0.81 +11.86 6.0663

欧元/挪威克朗 EURNOK= 8.5175 8.4389 +0.93 +2.14 8.3387

美元/瑞典克朗 SEK= 7.3784 7.3689 +0.13 +14.63 6.4367

欧元/瑞典克朗 EURSEK= 9.2745 9.2398 +0.38 +4.83 8.8474

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

(编译 利棣儿；审校 母红)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。