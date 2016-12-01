（更正）图表新闻：美元又“交好运”有人欢喜有人愁

（更正：因译文有误，倒数第五段，改为“明年投资级债券的超额回报将为负0.9%，而高收益债的超额回报将为负2.4%”，非“明年投资级债券的额外回报将下降0.9%，而高收益债的额外回报将下降2.4%。”）

路透伦敦11月30日 - 外汇市场数十年经久不衰的格言是，“买美元，戴钻石”。

但美元鸿运当头时，并非所有人都能感受到它反射的光辉。纵观全球，某些国家、资产以及某些领域的企业会因此倍感压力。

美元走强以及美债收益率上涨，打击了美元贷款人，使资本从最需要的国家流向美国，冲击到那些支出成本以美元计价的公司。即便是在美国，持有高风险高收益企业债券的投资人也会惴惴不安。

自特朗普当选美国总统后，美元和美债收益率一路飙升，因为投资人押注他的1万亿美元财政支出暨减税计划将大大刺激美国经济。

美元指数触及14年高点；指标10年期美债收益率位于逾一年高点，并曾录得近30年来的第二大周线涨幅。

以下为衡量美元和美国公债收益率涨幅有多高的部分指标，以及美元持续升值的部分潜在受害者。

图表：美元的历史走势，七年一轮回？tmsnrt.rs/2g7ph8E

欧洲美元利率期货图表：reut.rs/2gEwhJM

美元兑10国集团外汇投机头寸图表：reut.rs/2gDWVCq

**新兴市场**

包括股票、债券和外汇在内的所有新兴市场资产将在一定程度上受到影响。这些国家的非银行借款高达3.3万亿(兆)美元，这一数字较2007年增加了一倍，而且很多新兴市场依赖外国资本来平衡各自的经常帐。很多新兴国家有庞大的经常帐赤字。

土耳其和南非处于最依赖外资来平衡经常帐的国家之列，下表为所谓的“脆弱五国”经常帐赤字一览：tmsnrt.rs/2fM78iH

摩根士丹利对新兴市场股市持“谨慎”态度。该行预计到2018年底，MSCI明晟新兴市场指数成分股累计每股盈余(EPS)为77美元，“远远”低于市场普遍预计的82美元。该行指出，最容易受到影响的地区是拉丁美洲、南非、土耳其、印尼，还可能包括印度。如果美元涨势减弱，这些地区的压力将得以缓解。

摩根大通进一步减持新兴货币、主权和企业债券，和本币债券。“拉丁美洲和欧洲、中东和非洲新兴市场货币已不再便宜，亚洲货币受降息影响仍较昂贵，”该行并称明年流入新兴市场债券的资金将降至200亿美元。今年迄今为止的流入规模总计为490亿美元。

尽管土耳其央行上调利率，里拉上周还是跌至纪录低点。今年迄今里拉已累计下跌15%；国内主要股指仅上涨4%，表现落后多数新兴市场。

发行美元计价债券的成本增大，一些新兴市场借款人可能倾向于以本币货币进行筹资。摩根大通预测，2017年新兴市场本币计价债权的发行规模将较2016年平均增加425亿美元或9%，达到5,170亿，其中80%以上集中在亚洲市场。

新兴市场发债情况：

reut.rs/2gE2qRR

**中国房地产**

德意志银行认为，“房地产泡沫是中国最重要的宏观经济问题”，且正在向全国越来越多的城市蔓延。未来几个月中国政府将不得不继续严控信贷增长，房地产开发商将会感受到更大压力。楼市低迷，中国当局也将不得不维持政策宽松，人民币兑美元的贬值速度势必加快。

德意志银行是最看空人民币的投行之一，预期美元/人民币到2018年底会达到8.10元人民币。人民币贬值加重了中国地产企业的利息负担，而这些企业本来就已经是政府楼市降温举措的打击对象。

中国土地价格增长情况：

tmsnrt.rs/2fQgKsC

**美国高收益债券**

随着美联储调升利率，较安全资产的回报也随之上升，风险较高债券的溢价则缩窄。在这样的环境下，所有债券都将承压，但高收益或垃圾债券曝露的风险尤其高。

摩根士丹利更看好美国投资级别债券，而非高收益债券。该银行预估明年投资级债券的超额回报将为负0.9%，而高收益债的超额回报将为负2.4%。“随着大选相关振奋情绪消退，周期尾部风险变得更加明显，我们预计债券利差将再度走阔。”

美国高收益债券图表：tmsnrt.rs/2gDVkg7

**英国股市**

不同于新兴市场资产，发达国家股市与他们的货币走势为负向关联。这种情况明年在英国将表现最为突出，英镑已受到英国退欧不确定性和美元飙升的双重夹击。法国兴业银行分析师认为，英退风险尚未完全反映到资产价格中，但明年就将不得不消化这个冲击了。

英镑将保持疲弱，从而提振大盘股英股富时100指数，这些成分股中有三分之二的获利来自海外。但中型股票富时250指数则更多受到国内因素影响，因此这些公司就没有那么幸运了。做多富时100/做空富时250目前是银行针对2017年股市交易的主要策略之一。

英国大型股vs中型股：tmsnrt.rs/2gwc21D

（完）