欧元兑美元一度跌穿重要心理关口1.35美元 美元普涨

专访：韩国反对党顾问称重新协商对美自贸协定不会妨碍两国间贸易
路透首尔4月19日 - 韩国总统大选居于领先地位候选人的顾问周三表示，他预期与美国重新协商自由贸易协定将不会损及两国之间的贸易关系。
路透纽约7月18日 - 欧元兑美元周五跌穿重要心理关口1.35美元，为2月来首见，因马来西亚客机在乌克兰东部被击落令地缘政治紧张局势加剧，美元出现普涨。
欧元区经济表现不稳定令欧元一路走软，周五报告显示比利时消费者信心下降，且市场臆测美国政策制定者可能较市场预期更早升息。
道明证券汇市策略师Shaun Osborne表示，在意大利央行下调经济预估后不久，欧元跌至1.3492美元，之后反弹，重返1.35美元之上。
意大利央行将今年经济成长预估下调至0.2%，警告经济前景非常不明朗。意大利是欧元区第三大经济体。
欧元区周五还公布，5月未经季节调整经常账盈余89亿欧元，4月为188亿欧元。
纽约尾盘，欧元兑美元EUR=微升0.01%，报1.3527美元。
“欧元所处区间1.35美元是底部，”Osborne表示，“欧元目前可能将走软。”
美元兑日圆JPY=升0.2%，报101.35日圆，英镑兑美元GBP=跌0.07%，报1.7086美元。
美元指数.DXY升0.02%，报80.518。
周四重挫约2%的俄罗斯卢布兑美元RUB=回升约0.35%，报35.14卢布。
根据ING Capital Markets外汇部门董事Lane Newman，因乌克兰局势影响，汇市交易商表现谨慎，规避较高风险仓位。
“你将继续看到避险操作，”Newman表示，“我认为周末前许多投资人不会冒险。”
产油国挪威货币挪威克郎跳升，受在俄罗斯和西方就乌克兰问题关系紧张的情况下，对欧洲能源供应的担忧提振。
挪威克郎兑欧元EURNOK=升逾0.5%，报8.3520克郎。
花旗集团欧洲汇市策略部门主管Valentin Marinov表示，对同俄罗斯关系的担忧盖过了挪威明年可能再度降息的前景。
截至周四的一个月，挪威克郎兑欧元大跌逾3%，因挪威央行在6月转变货币政策立场至更宽松。
今日 上日 当日 今年以来 2013年
收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 EUR= 1.3524 1.3526 -0.01 -1.61 1.3745
美元/日圆 JPY= 101.32 101.15 +0.17 -3.78 105.30
欧元/日圆 EURJPY= 137.07 136.85 +0.16 -5.23 144.63
美元/瑞郎 CHF= 0.8987 0.8972 +0.17 +0.66 0.8928
英镑/美元 GBP= 1.7086 1.7098 -0.07 +3.20 1.6556
美元/加元 CAD= 1.0729 1.0761 -0.30 +1.03 1.0620
澳元/美元 AUD= 0.9388 0.9351 +0.40 +5.33 0.8913
欧元/瑞郎 EURCHF= 1.2150 1.2138 +0.10 -0.99 1.2271
欧元/英镑 EURGBP= 0.7910 0.7907 +0.04 -4.66 0.8297
新西兰元/美元 NZD= 0.8697 0.8668 +0.33 +5.98 0.8206
美元/挪威克朗 NOK= 6.1879 6.2071 -0.31 +2.00 6.0663
欧元/挪威克朗 EURNOK= 8.3657 8.3954 -0.35 +0.32 8.3387
美元/瑞典克朗 SEK= 6.8373 6.8216 +0.23 +6.22 6.4367
欧元/瑞典克朗 EURSEK= 9.2480 9.2345 +0.15 +4.53 8.8474
附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
(编译 李军; 审校 利棣儿)
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