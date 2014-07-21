美元保持涨势 因全球股市下滑

路透纽约7月21日 - 美元兑主要货币周一保持涨势，因投资者担忧加沙及乌克兰暴力冲突升级，他们降低在股市和其他风险资产的头寸。

分析师说，对避险日圆和瑞郎的买需持续，不过，需求的劲道不足以令日圆和瑞郎突破近期交投区间，交易商正审视暴力冲突是否会影响全球经济。

成交疏落，因日本假期。

“对实质经济似乎还没有造成利空的人气，”法国兴业策略师Sebastien Galy说。

美元指数.DXY微幅上涨0.03%，至80.555，上周五触及四周高位。

美元兑日圆JPY=几无变动，报101.36日圆，指标公债收益率徘徊在逾七周最低位。美元兑瑞郎CHF=下滑0.1%，最新报0.8978瑞郎。

尽管欧股.FTEU3被抛售，但欧元兑美元反弹。欧元兑美元EUR=持稳在1.3523美元，远高于周五触及的五个月低位1.3491美元。支撑位预料在1.3460/80，在过去约10个月几次事件中，这区域为欧元提供底部。

“市场可能试图测试这些较低水平，”Galy说。

美股下跌，但勉力缩减跌幅。标准普尔500指数.SPX下跌0.2%，稍早一度下跌最多0.6%。

MSCI全球股票指数.MIWD00000PUS下滑0.2%。

美债收益率下跌，限制美元涨势，因较之股市，一些交易商青睐较低风险的公债。指标10年期公债收益率US10YT=RR下跌1个基点，报2.47%，接近上周触及的七周低位。

今日 上日 当日 今年以来 2013年

收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 EUR= 1.3523 1.3524 -0.01 -1.62 1.3745

美元/日圆 JPY= 101.39 101.32 +0.07 -3.71 105.30

欧元/日圆 EURJPY= 137.11 137.07 +0.03 -5.20 144.63

美元/瑞郎 CHF= 0.8979 0.8987 -0.09 +0.57 0.8928

英镑/美元 GBP= 1.7074 1.7086 -0.07 +3.13 1.6556

美元/加元 CAD= 1.0734 1.0729 +0.05 +1.07 1.0620

澳元/美元 AUD= 0.9372 0.9388 -0.17 +5.15 0.8913

欧元/瑞郎 EURCHF= 1.2142 1.2150 -0.07 -1.05 1.2271

欧元/英镑 EURGBP= 0.7917 0.7910 +0.09 -4.58 0.8297

新西兰元/美元 NZD= 0.8685 0.8697 -0.14 +5.84 0.8206

美元/挪威克朗 NOK= 6.1960 6.1879 +0.13 +2.14 6.0663

欧元/挪威克朗 EURNOK= 8.3790 8.3657 +0.16 +0.48 8.3387

美元/瑞典克朗 SEK= 6.8452 6.8373 +0.12 +6.35 6.4367

欧元/瑞典克朗 EURSEK= 9.2579 9.2480 +0.11 +4.64 8.8474

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

(编译 利棣儿；审校 李军)

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