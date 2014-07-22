美元受美债收益率持坚带动上涨

路透纽约7月22日 - 美元周二上涨，因美国公债收益率持坚，投资人认为全球最大经济体经济扩张足以令美国联邦储备委员会(FED/美联储)在明年升息，尽管今日公布的数据显示6月美国消费者物价指数(CPI)升幅不大。

欧元兑美元跌至八个月低点，跌穿1.35美元的关键支撑位，大致因市场预期欧洲央行将提供更多刺激措施扶助脆弱的欧元区经济。欧元兑日圆也触及五个半月低点。

日圆和瑞郎回吐近期兑美元的升幅，因交易商重回股市等全球较高风险资产。不过分析师称，日圆和瑞郎的跌幅受限，因乌克兰及中东地区的暴力冲突持续。

“美国的通胀仍呈现上升趋势。这依旧符合美联储可能提前而不是推迟升息的观点。”Western Union Business Solutions高级市场分析师Joe Western表示。

指标美国10年期公债收益率 US10YT=RR变动不大，报2.469%，此前美国政府公布6月CPI升0.3%，符合分析师预期，但扣除食品和能源的核心CPI微升0.1%，升幅为分析师预估值的一半。

逊于预期的核心通胀数据不足以改变市场对美联储将继续缓慢缩减购债，并在明年下半年升息的展望。

随着美股攀升，美国公债收益率一度转升。

欧元兑美元EUR=跌0.4%，报1.3469美元，纽约盘中触及1.3460美元的去年11月21日来最低。欧元兑日圆EURJPY=报136.64日圆，跌0.37%，盘中低见136.58日圆，根据路透数据，为2月5日来最低。

“由于政策立场背离，支撑美元兑欧元走强。”Wells Fargo Securities汇市策略师Eric Villoria表示。

交易商在地缘政治紧张局势时囤积的日圆和瑞郎兑美元下滑，因投资人对乌克兰及加沙战事的不安情绪有所缓和。

美元兑日圆JPY=纽约尾盘微升0.06%，报101.43日圆，兑瑞郎CHF=升0.5%，报0.9022瑞郎。

在其他发达国家货币中，澳元兑美元上涨，此前澳洲央行总裁表示对当前利率水平表示满意，并且没有试图通过讲话打压澳元。

纽约尾盘，澳元兑美元AUD=D4升0.2%，报0.9394美元。

今日 上日 当日 今年以来 2013年

收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 EUR= 1.3464 1.3523 -0.44 -2.04 1.3745

美元/日圆 JPY= 101.46 101.39 +0.07 -3.65 105.30

欧元/日圆 EURJPY= 136.65 137.11 -0.34 -5.52 144.63

美元/瑞郎 CHF= 0.9023 0.8979 +0.49 +1.06 0.8928

英镑/美元 GBP= 1.7063 1.7074 -0.06 +3.06 1.6556

美元/加元 CAD= 1.0737 1.0734 +0.03 +1.10 1.0620

澳元/美元 AUD= 0.9390 0.9372 +0.19 +5.35 0.8913

欧元/瑞郎 EURCHF= 1.2149 1.2142 +0.06 -0.99 1.2271

欧元/英镑 EURGBP= 0.7891 0.7917 -0.33 -4.89 0.8297

新西兰元/美元 NZD= 0.8665 0.8685 -0.23 +5.59 0.8206

美元/挪威克朗 NOK= 6.1880 6.1960 -0.13 +2.01 6.0663

欧元/挪威克朗 EURNOK= 8.3335 8.3790 -0.54 -0.06 8.3387

美元/瑞典克朗 SEK= 6.8482 6.8452 +0.04 +6.39 6.4367

欧元/瑞典克朗 EURSEK= 9.2220 9.2579 -0.39 +4.23 8.8474

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

(编译 李军; 审校 利棣儿)

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