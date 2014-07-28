美元大致持稳 静待美国关键数据及美联储会议

路透纽约7月28日 - 美元兑一篮子主要货币周一大致持稳，止住上周升势，但仍徘徊在六个月高位附近，交易商静待本周美国将公布的一系列重要数据以及政策发布。

美元兑欧元小跌，但仍在接近八个月高位的水准交投，美国周三将发布第二季国内生产总值(GDP)，美国联邦储备委员会(FED/美联储)周三也将发布货币政策声明。交易商还关注周五美国将公布的7月非农就业报告。

“在重大风险事件前，市场将出现一些平静。”法国农业信贷银行汇市策略师Mark McCormick表示，他指的是主要货币变动不大。

交易商密切关注美联储周三结束两日货币政策会议后的声明，因寻找货币政策变得对通胀更为强硬的迹象。根据路透调查，分析师预计美国第二季经济成长3%，首季为大幅萎缩2.9%。美国7月非农就业岗位增加23.3万。

周一金融数据公司Markit称，7月服务业采购经理人指数(PMI)初值为61.0，持平于6月水准，但高于市场预估的59.8。

全美不动产协会(NAR)周一公布，美国6月成屋待完成销售指数较上月下降1.1%，至102.7，预估为增长0.5%。

富国证券汇市策略师Eric Viloria表示，鉴于楼市对美国经济的重要性，楼市数据疲弱可能也令美元难以上涨。

欧元兑美元EUR=EBS纽约尾盘升0.3%，报1.3433美元，略高于上周五触及的八个月低点1.3421美元。美元兑日圆JPY=EBS持平，报101.865日圆，美元兑瑞郎CHF=EBS微跌0.03%，报0.90425瑞郎。

美元指数.DXY持稳，报81.030。美国公债收益率在上周五下滑后今日小涨，指标10年期公债US10YT=RR跌6/32，收益率报2.49%。

分析师表示，俄罗斯卢布RUB=下挫，因担心欧洲对俄罗斯实施新的制裁的影响。美元兑卢布尾盘升1.11%，报35.52卢布。

“如果制裁变得更为严厉...可能对俄罗斯经济产生灾难性的影响。”法国农业信贷银行的McCormick表示。

今日 上日 当日 今年以来 2013年

收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 EUR= 1.3439 1.3429 +0.07 -2.23 1.3745

美元/日圆 JPY= 101.85 101.82 +0.03 -3.28 105.30

欧元/日圆 EURJPY= 136.89 136.73 +0.12 -5.35 144.63

美元/瑞郎 CHF= 0.9037 0.9047 -0.11 +1.22 0.8928

英镑/美元 GBP= 1.6982 1.6972 +0.06 +2.57 1.6556

美元/加元 CAD= 1.0794 1.0810 -0.15 +1.64 1.0620

澳元/美元 AUD= 0.9405 0.9393 +0.13 +5.52 0.8913

欧元/瑞郎 EURCHF= 1.2148 1.2149 -0.01 -1.00 1.2271

欧元/英镑 EURGBP= 0.7912 0.7907 +0.06 -4.64 0.8297

新西兰元/美元 NZD= 0.8546 0.8551 -0.06 +4.14 0.8206

美元/挪威克朗 NOK= 6.2261 6.2215 +0.07 +2.63 6.0663

欧元/挪威克朗 EURNOK= 8.3673 8.3570 +0.12 +0.34 8.3387

美元/瑞典克朗 SEK= 6.8276 6.8179 +0.14 +6.07 6.4367

欧元/瑞典克朗 EURSEK= 9.1765 9.1562 +0.22 +3.72 8.8474

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

(编译 李军; 审校 利棣儿)

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