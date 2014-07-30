美元缩减涨幅 因美联储声明基调没有预期强硬

美元兑欧元上涨 焦点周末法国大选
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
路透纽约7月30日 - 美元兑一篮子主要货币周三缩减涨幅，因之前美国联邦储备委员会(FED/美联储)发布的货币政策声明令对联储会采取更为强硬倾向的预期失望。
美联储在为期两日的货币政策会议后发布声明，指出失业率下滑，并暗示更满意通胀向2%目标上升。但联储仍重申担心就业市场闲置，并确认不急于升息。
美联储一如预期，进一步缩减每月购债规模100亿美元。
“美联储声明没有本应的那么强硬，”EverBank Wealth Management高级市场策略师Chris Gaffney表示。交易商密切关注美联储，以寻找何时将升息的迹象。升息会透过带动资金流入美国而提升美元价值。
美国商务部周三公布，由于经济活动普遍回升，美国第二季国内生产总值(GDP)环比年率初值为成长4.0%，预期为增长3.0%，第一季则修正为萎缩2.1%，先前发布第一季GDP下滑2.9%。
分析师表示，数据增加了美联储在9月下一次政策会议上偏向更为强硬的可能性。GDP数据发布后，美元指数触及81.545的10个半月高位。
GDP数据盖过了ADP民间就业报告。民间就业服务机构ADP Employer Services周三发布的报告显示，美国7月民间就业人数增加21.8万人，低于分析师预期的增加23万人。
ADP数据“仍符合月度创造就业强劲”，且“没有压制对周五美国非农就业报告的乐观情绪。”Western Union Business Solutions高级市场分析师Joe Manimbo表示。根据路透调查，分析师预计美国7月非农就业岗位增加23.3万。
纽约尾盘，美元指数.DXY升0.25%，报81.419。欧元兑美元EUR=尾盘跌0.12%，报1.3393美元，从稍早触及的八个月低点1.3368美元略有反弹。美元兑日圆JPY=尾盘升0.75%，报102.86日圆，盘中触及三个月高位103.08日圆。
美元兑瑞郎CHF=升0.2%，报0.9087瑞郎，盘中升至0.9106瑞郎的六个月高位。美国公债收益率上扬，指标10年期公债收益率US10YT=RR由周二尾盘的2.46%大涨至2.56%。
今日 上日 当日 今年以来 2013年
收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 EUR= 1.3396 1.3409 -0.10 -2.54 1.3745
美元/日圆 JPY= 102.78 102.11 +0.66 -2.39 105.30
欧元/日圆 EURJPY= 137.72 136.92 +0.58 -4.78 144.63
美元/瑞郎 CHF= 0.9087 0.9069 +0.20 +1.78 0.8928
英镑/美元 GBP= 1.6913 1.6943 -0.18 +2.16 1.6556
美元/加元 CAD= 1.0901 1.0850 +0.47 +2.65 1.0620
澳元/美元 AUD= 0.9329 0.9382 -0.56 +4.67 0.8913
欧元/瑞郎 EURCHF= 1.2176 1.2160 +0.13 -0.77 1.2271
欧元/英镑 EURGBP= 0.7912 0.7913 -0.01 -4.64 0.8297
新西兰元/美元 NZD= 0.8490 0.8500 -0.12 +3.46 0.8206
美元/挪威克朗 NOK= 6.2550 6.2492 +0.09 +3.11 6.0663
欧元/挪威克朗 EURNOK= 8.3800 8.3811 -0.01 +0.50 8.3387
美元/瑞典克朗 SEK= 6.8810 6.8550 +0.38 +6.90 6.4367
欧元/瑞典克朗 EURSEK= 9.2186 9.1919 +0.29 +4.20 8.8474
附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
(编译 李军; 审校 利棣儿)
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