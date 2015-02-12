美元因美国数据疲弱而下跌 欧元触及一周高位

路透纽约2月12日 - 美元周四全线下跌，因美国经济数据弱于预期，但前景仍然良好，因许多投资者继续消化美国联邦储备委员会(美联储/FED)将在今年某一时点升息的可能性。

美元兑一篮子六种主要货币下跌，之前连涨两日。2月迄今，美元指数下跌0.5%，可能录得八个月来首个月度跌幅。

美国总体零售销售上月回落0.8%，连续第二个月下降。上周初请失业金人口增加2.5万，经季节性调整后为30.4万。

“零售销售逊于预期且上周初请失业金人数上升，我们看到美元走势遇到些许阻碍，”U.S. Forex企业交易员Lennon Sweeting称。

“但目前美元仍倾向上行趋势，特别是当许多国家央行现在在降息。”

纽约尾盘，美元指数跌0.9%，报94.153，录得逾一周来最大单日跌幅。

美元兑日圆大跌1.3%，报118.88日圆。

欧元兑美元升至一周高位，最新上涨0.6%，报1.1399美元。

“尽管美国数据疲软，但欧元/美元要保持在高位有点吃力，”道明证券首席汇市策略师Shaun Osborne说。

“我认为欧元不会从这水平上升很多。欧元回稳，仅是因为较长期欧元超卖。”

欧元稍作喘息，此前欧洲央行进一步上调对希腊银行的紧急金援上限约50亿欧元至650亿欧元。不过，希腊国际救助磋商的结果仍然不确定。

希腊新总理齐普拉斯向欧元区领导人表示，希腊节支计划正伤害希腊经济，他们必须寻找替代方案。

瑞典克朗兑美元挫跌至2009年4月来最低水平，美元最新升0.6%，报8.4340克朗。此前瑞典央行祭出震惊市场之举，下调关键利率至负值、推出公债购买计划，还称准备好在短期内采取进一步措施以抵御通缩威胁。

瑞典克朗兑欧元大跌1.2%，欧元最新报9.6132克朗。

今日 上日 当日 今年以来 2014年

收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 EUR= 1.1402 1.1331 +0.63 -5.75 1.2097

美元/日圆 JPY= 119.10 120.45 -1.12 -0.48 119.68

欧元/日圆 EURJPY= 135.76 136.53 -0.56 -6.22 144.77

美元/瑞郎 CHF= 0.9308 0.9284 +0.26 -6.37 0.9941

英镑/美元 GBP= 1.5382 1.5236 +0.96 -1.23 1.5573

美元/加元 CAD= 1.2503 1.2630 -1.01 +7.62 1.1618

澳元/美元 AUD= 0.7733 0.7717 +0.21 -5.33 0.8168

欧元/瑞郎 EURCHF= 1.0615 1.0522 +0.88 -11.73 1.2026

欧元/英镑 EURGBP= 0.7409 0.7439 -0.40 -4.46 0.7755

新西兰元/美元 NZD= 0.7423 0.7362 +0.83 -4.80 0.7797

美元/挪威克朗 NOK= 7.6357 7.6441 -0.11 +2.19 7.4720

欧元/挪威克朗 EURNOK= 8.7115 8.6680 +0.50 -3.63 9.0392

美元/瑞典克朗 SEK= 8.4443 8.3772 +0.80 +8.32 7.7955

欧元/瑞典克朗 EURSEK= 9.6306 9.4980 +1.40 +1.71 9.4688

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

(编译 利棣儿；审校 李军)

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