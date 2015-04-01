美元在各国央行外汇储备中占比升至62.9%--IMF数据

路透纽约3月31日 - 国际货币基金组织(IMF)周二公布数据显示，全球央行第四季已确认国际储备(allocated international reserves)中，美元占比升至62.9%。

第四季已确认外汇储备总额较前一季萎缩1.6%至6.085万亿美元。全球央行整体外汇储备较前季下滑1.41%至11.6万亿美元。

全球央行持有3.826万亿美元，低于第三季的3.857万亿，当时美元占比为62.4%。

“美元持有规模下降，因为当季可能有一些干预举动，但不太可能体现我们三年前讨论的多样化趋势，”CitiFX的G10外汇策略部全球主管Steven Englander称。

全球储备是各国央行持有的不同货币资产，主要用于债务担保。各国央行有时候买入或卖出国际储备以影响汇率走势。

欧元储备为1.351万亿美元，占比22.2%，低于第三季的22.6%。2009年欧元储备占比达到最高的28%。

日圆占比略微降至3.9%或2,412亿美元。

各国央行持有1,162亿美元的加元，低于第三季的1,195亿美元。

未确认储备由5.582万亿美元降至5.515万亿，这些储备据信大多由中国持有。这部分储备占整体外汇储备的比例略微升至47.5%。

中国人民银行公布，截至2014年末的外汇储备总计为3.84万亿美元。

2014年第二季，全球各国央行持有的外储规模触及12万亿美元的纪录水准。2008年金融危机刚爆发时，美元在全球外汇储备中的占比约为63%。(完)

(编译 李爽 审校 戴素萍/王兴亚)

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