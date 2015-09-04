调查：美元涨势若想更上一层楼 有赖于美联储尽早升息

路透9月3日 - 路透月度汇率调查显示，美元涨势若想再上一层楼，需得仰赖美国联邦储备委员会(美联储/FED)赶快升息。

美元长达18个月的涨势在上月底戛然而止，当时主要围绕中国的全球增长疑虑造成金融市场全线大跌，美元不到一周内就下挫3%。

全球股票、大宗商品以及外汇市场剧烈震荡，让许多人认为美联储本月将不会升息。确实，市场预期已出现明显变化，有越来越多的人押注美联储升息时点将再度推迟。

50位受访外汇分析师当中，仅有19位预期几周之内会升息。但8月调查时，所有受访者中仅有四人未抱有这一看法。

不过，只有三名分析师认为美联储升息时间将推迟至明年。其余28位押注今年会升息，所以时间不是在10月，就是在可能性更高的12月。

路透在本周访问逾50位分析师的调查结果显示，美元兑多数主要货币涨幅温和，反映出上述对升息时点的看法。

但53位分析师中有34位认为，美联储尽早升息对美元涨势持续是“重要的”，16位称“非常重要”。仅有三位认为“不重要”。

花旗全球宏观策略主管Jeremy Hale说，“目前为止，尽管中国情况脆弱，美联储仍尝试保持强硬路线，美元可能将表现不错，但其他资产市场可能表现落后---意味着整体金融环境趋弱，对美联储行动造成一些限制。”

**欧元、日圆和英镑**

欧元尽管最近走升，但今年迄今已下跌约7%，分析师预计欧元一个月内将从周四的约1.22美元跌至1.10，三个月内料跌至1.08美元，六个月内料跌至1.06，一年内将交投在1.07美元，和上个月的路透调查结果类似。

如果最新的预估成真，那么将是欧元连续第二年下跌，而这是欧元问世以来从未出现过的。

另外一份路透调查显示，分析师认为欧洲央行没有能替代量化宽松的“可行”办法。

与之情况类似，市场预计日本央行也将继续实施超宽松货币政策。因此分析师预估，日圆兑美元一年内将从周四的120.3日圆左右下跌至127.5。

而英国央行也和美联储一样，面临升息时机难以拿捏的难题。外界预计英国央行明年初将升息。

英镑GBP=仍保持相对强劲，预计未来料将持稳，一年内来到1.54美元，目前汇价水平约为1.53。(完)

(编译 李婷仪 审校 徐文焰)

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