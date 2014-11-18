《路透精英汇》在日欧的美元投资回报或因汇率因素缩水

路透伦敦11月17日 - Northern Trust欧洲、中东、非洲和亚洲的资产管理主管Wayne Bowers周一在路透全球投资展望峰会上称，经济增长迟滞令日本和欧洲的资产备受冷淡，但这些资产2015年表现可能很好；不过美元升值可能葬送美国投资者的收益。

Bowers称，欧洲市场可能不会被很多投资者的“结构型悲观主义”所阻挡，央行激励举措对经济的影响即便要过很多个月才会显现，但能提振资产价格。

Bowers表示，能源价格较低，加上欧元兑美元EUR=下跌提高欧元区出口竞争力，也可能提振人气。

有关日本，Bowers称尽管经济数据表现不佳，但低利率及低债券收益率(殖利率)意味着日本偿还高额公共债务仍然不难，同时扩张性货币政策将继续提振市场。

Bowers称，尽管欧洲和日本股市明年料将上涨，但给美元投资者的建议是，对这两个地区“低配至中性”，而对美国股市则是“超配”。因为美元上涨很有可能抹杀在其他地区的投资回报。他低配投资级别债券，并超配高收益债券。

Bowers表示，对新兴市场仍持负面看法；新兴市场在“自己掌握”经济命运方面屡屡失败，仍然依赖美国货币激励政策的溢出效应，这让他感到失望。

英国2015年将进行大选，可能最终导致对是否留在欧盟进行公投。不过Bowers称预计政治因素不会带来冲击。(完)

(编译 王丽鑫；审校 徐文焰)

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