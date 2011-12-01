问答：美元流动性互换为何受到各方重视?

路透11月30日电---周三美联储、欧洲央行和其他四国央行联合宣布"临时性美元流动性互换安排",推动股市大涨.

以下是上述互换的基本介绍,及此举为何如此重要的一系列问答.

**央行为何联手行动?**

央行表示,此举旨在缓解危及个人和企业贷款的"金融市场紧张状况".外部专家的描述则更显急迫,包括阻止欧洲银行业遭到货币市场贷方的挤兑、在欧元一旦崩溃时支持市场、以及防止短期内大银行倒闭所造成的冲击.

"其实他们是为了应对12月9日欧洲峰会万一失败的情况,"波士顿大学莫林金融法研究中心主任Cornelius Hurley表示,"这好比是在机场跑道上撒阻燃泡沫,以防不测."

更直接的信号是,他们准备向欧洲银行业者提供所需的美元."这实际上就是在阻断银行出现挤兑的苗头,"太平洋投资管理公司(PIMCO)前高管Paul McCulley表示.

这里所说的挤兑与个人储户争相提现略有不同,表现为美国货币市场基金和美国银行业者抽回对欧洲各大银行的短期美元贷款.他们抽回资金,是由於担心部分银行或失去偿债能力,因其过多持有希腊、意大利、葡萄牙和西班牙等国的不良债务.

为偿还所欠美元,这些欧洲银行业者可能被迫出售或催促收回此前对企业贷出的美元,其中还包括在美国的公司.

"这可能导致争相抛售资产,或进一步产生恶性循环,波及经济中的其他公司,"纽约大学斯特恩商学院教授Viral Acharya表示,"这是一次大胆的行动,旨在弥补欧洲银行业者的美元短缺,"他表示,"这预示着银行业的情况正变得相当紧张."

**主要央行实际上做了什麽?**

它们让银行以更便宜的成本、更容易取得美元资金.主要央行原本就已经有了互换协议--这可追溯到2007年12月,它们在全球金融危机的初期采取了紧急行动--以本地货币和美联储互换美元,通常最多为期三个月.周三时,主要央行降低了利率,并扩大互换规模和期间.

较低的价格应该有助於鼓励欧洲商业银行透过附买回交易向欧洲央行借入互换过来的美元资金.欧洲央行也宣布,其将降低银行在这些交易的保证金数量.

根据Keefe, Bruyette & Woods银行分析师的报告,这些举措"旨在消除跨境美元互换的不便和成本".

**央行以前曾这麽做过?**

是的.在2007年12月时,已经签订互换协议,因全球金融市场接连爆发违约事件,先从美国次优房屋抵押贷款开始,并扩大至短期货币市场工具,接着波及全球.

之後几个月需求开始累积,因为雷曼兄弟和其他银行破产,以及融资市场冻结,使得美元需求在2008年12月飙升至5,830亿美元.之後互换美元数量在2009年下滑,因银行筹得新的资本且情势恢复稳定.根据美联储的数据,截至11月23日互换协议的余额只有20亿美元.

"感觉很像2007年的情况.对我而言,这是最简单的描述,"顾问公司Berkeley Research Group主管Peter Vinella表示."它们正试着做一些让银行有充足流动性的事,以便不会有大的倒闭事件出现."

**这可以解决欧洲金融危机?**

不,尽管这能够争取到时间.太平洋投资管理公司(PIMCO)策略师暨投资组合主管Anthony Crescenzi表在电子邮件中表示,提供流动性,不能用来代替欧洲必须采取的其他行动来解决当前问题.

纽约大学的Acharya表示,欧洲银行仍必须要有可信服的偿付能力.要做到这一点,它们需要新的资本,并确保之前对欧洲问题领域的贷款具有可靠的价值.

欧洲各国政府需要给出新的承诺,才可能支持这些贷款."如果争取时间对资本重整和欧洲的政治解决之道至关重要,那麽这不失为是一个有用的工具,"Acharya表示.(完)

--编译 丁琦/戴素萍;审校 郑茵/王洋

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