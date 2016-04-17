美元净多仓触及2009年1月底以来低点--CFTC/路透

路透4月15日 - 根据路透计算和美国商品期货交易委员会(CFTC)周五公布的数据，投机客连续第六周削减美元多仓，美元净多仓规模降至2009年1月底以来最低位。

4月12日止当周，美元净多仓总值降至4亿美元，为2009年1月27日止当周以来最低。前一周为21.5亿美元。

上周日圆净多仓升至66,190口，高于前一周的60,073口，也是路透1995年3月开始记录该数据以来的最高位。欧元净空仓降至52,051口，为七周以来最低。

2016年迄今美元指数.DXY已经下跌约4%，有可能创2009年以来最糟一年表现。美元指数去年涨逾9%。

美元兑日圆4月11日触及17个月低点107.61。分析师将日圆的升值部分归因于市场预期日本央行将避免入市干预阻升日圆。

路透对芝加哥国际货币市场(International Monetary Market)美元 的总仓位是根据其兑日圆、欧元、英镑、瑞郎、加元和澳元这六种主要货 币的净仓位来计算。

日圆(12,500,000日圆为1口)

4月12日当周 前一周

多头仓位 100,120 98,130

空头仓位 33,930 38,057

净仓位 66,190 60,073

欧元(125,000欧元为1口)

4月12日当周 前一周

多头仓位 89,216 98,014

空头仓位 141,267 151,501

净仓位 -52,051 -53,487

英镑(62,500英镑为1口)

4月12日当周 前一周

多头仓位 33,848 39,574

空头仓位 85,158 86,080

净仓位 -51,310 -46,506

瑞郎(125,000瑞郎为1口)

4月12日当周 前一周

多头仓位 17,478 16,564

空头仓位 9,240 10,915

净仓位 8,238 5,649

加元(100,000加元为1口)

4月12日当周 前一周

多头仓位 28,968 29,565

空头仓位 26,583 29,468

净仓位 2,385 97

澳元(100,000澳元为1口)

4月12日当周 前一周

多头仓位 90,768 78,234

空头仓位 55,646 51,389

净仓位 35,122 26,845

新西兰元(100,000新西兰元为1口)

4月12日当周 前一周

多头仓位 21,472 20,152

空头仓位 17,180 17,249

净仓位 4,292 2,903

(完)