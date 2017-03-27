图表新闻：美元估值是否过高？ 这是个见仁见智的问题

资料图片：2011年1月，波兰华沙，叠放的美元、人民币、欧元、英镑和日圆等币种。 REUTERS/Kacper Pempel

路透伦敦3月23日 - 市场愈发怀疑今年初推动美元兑其他货币高见14年高位的涨势能否再次发动之际，至少一项指标看来显示，美元可能真的已经见顶。

以贸易加权基础衡量美元兑26种货币汇率的美联储经济数据(Federal Reserve Economic Data，FRED)指数显示，美元在2016年底的涨势中升至2002年初以来高位，随后因美国市场利率下降及欧元升值而下跌。

未经通胀调整的FRED整体指数显示，美元在去年12月底时触及峰值128.79，距2002年2月所及高位129.87相差不到1%。

不过如图(reut.rs/2nhaq16)所示，当经通胀调整，该指数显示美元月均涨势在12月达到接近9%的峰值，仍不及本世纪初的高位。

特朗普去年赢得总统大选后，美元飙升至14年高位，因预期税制调整可能带动数以十亿美元计资金汇回美国，让白宫可以扩大支出，提振增长、通胀和利率。

这种看法在去年底今年初时逐渐消退，美元兑其他所有主要货币因而全线下跌，在美联储本月升息但发布鸽派言论后进一步下跌。美联储本月上调了利率，但暗示今年的升息次数将少于部分市场人士的预期。

“实质汇率倾向于回归均值，考虑到美元当前价位高于2-5年后的预期价位，美元现在明显被高估了，”对冲基金Harmonic Capital Partners投资总监Patrik Säfvenblad在客户报告中说。

那么，到底该相信哪个指标呢？

长期以来的正统理论一直说，某种货币的汇率只能以其当前的购买力来理解。

但一些汇市策略师称，全球金融危机之后，在通胀已基本不存在的环境下，这种关系或许已经减弱。

“除了几次能源价格引发的变化之外，过去八年几乎没有通胀，”纽约梅隆银行的汇市策略师Neil Mellor说。

“因此从很多方面来看，名义和实质汇率的趋势其实是一致的，因此无需太多考虑这一点。”

名义和实质美元指数图表：reut.rs/2nhaq16

(完)