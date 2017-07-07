调查：分析师对美元后市看法降温 欧元前景向好

路透班加罗尔7月7日 - 美元持续数年的涨势似乎已触顶，路透调查的外汇分析师中，多数对美元没有年初时那么看多，但对欧元的看法愈发乐观。

美元在2017年受挫，因美国经济增长和通胀都没有像以前设想的那样强劲，且总统特朗普的刺激景气政策遭遇一系列政治阻力。

“美元前景不像年初时那么乐观...因为财政刺激尚未落实，且下半年宣布的可能性也不大，”西班牙对外银行外汇分析师Roberto Cobo Garcia表示。

美元指数今年跌近6%，为逾10年来上半年最大跌幅。

尽管路透外汇调查预计，今年美元将略微上扬，但过去一周对约70位分析师的调查显示，美元前景整体暗淡。

71位回答了一个额外问题的分析师中有43位表示，他们目前对美元后市看法已不如年初时那么乐观。17位分析师称，他们的预期更悲观，只有五位表示他们的看法变得更乐观，剩余六位分析师称他们不那么悲观。

投机者还削减美元多头仓位。据商品期货交易委员会(CFTC)数据及路透计算，美元净多仓已降至一年最低位。

**政策背离减弱？**

欧洲和加拿大经济增长好转，为货币政策转向打开大门。欧洲央行和加拿大央行都暗示可能很快就会调整政策方向，促使这种预期升温。

而美联储周三发布的6月13-14日政策会议记录显示，决策者对通胀前景，及其可能对未来升息步幅造成何种影响的分歧加重。

“美元明显走强的政策背离行情，看起来越来越站不住脚了，”三菱东京日联银行汇率分析师Lee Hardman表示。

“未来美联储和其他央行之间的政策背离可能减弱，这可能使得美元走强态势进一步逆转。”

但也有一些分析师持更乐观的看法。

东方汇理银行10国集团(G10)汇率策略主管Valentin Marinov表示，各央行将关注焦点从通胀转向经济增长，这应会帮助美元。

**欧元受青睐**

欧元兑美元2017年迄今已经上涨约8%。未来12个月欧元料守住这些涨幅，一个月和12个月后报在1.13美元左右，基本与当前水准一致。

2017年初时，有几个预测者认为欧元兑美元可能跌破平价，但最新调查中没有一个策略师预计未来一年欧元会跌破平价。

这主要归因于欧洲央行总裁德拉吉对欧元区经济的评估更为乐观。过去几年的路透调查明确显示，欧元不大可能跌破平价。

“欧元近期走势有延续的空间，但这取决于未来欧洲央行的言论，”摩根大通全球外汇策略执行董事Daniel Hui表示。(完)