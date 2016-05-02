图表新闻：回看1990年代 心灰意冷的美元多头或许准备重整旗鼓？

2014年8月13日，在约翰内斯堡拍摄的美元照片。 REUTERS/Siphiwe Sibeko

路透伦敦4月29日 - 当美元在期货市场的一周仓位在一年来首次转为净作空，一些分析师便指出，这与1990年代的美元牛市何其相似，意味着美元目前的回撤或将转瞬即逝。

那时的情况如同现在这张图表(tmsnrt.rs/245MJJT)所示，当美国经济成长超过其他国家，且交易员押注美国升息时，美元便一路攀高。

到1998年底，市场已认定美国联邦储备委员会(美联储)将开始收紧货币政策，最终目标利率料将在2000年7月达到6.5%的高点。

然而这个过程停顿了一年多时间，当时面对席卷亚洲与俄罗斯等新兴市场的危机，美联储不仅推迟收紧计划，还一度降息，以确保美国不会受到全球动荡的冲击。

一旦全球市场企稳，美元就又稳步上涨了五年。

这一次美元走势已停滞了一年左右，因中国等新兴市场，特别是石油和大宗商品出口国陷入严重动荡，而且美联储自去年12月实施了将近10年来的首次加息后，似乎有搁置收紧计划的意思。

“这的确引出一番与1990年代末时候的比较。当时(美国以外)其它地区的经济成长较弱，引燃美元涨势，”法国兴业银行(Societe Generale)策略师Kit Juckes在一份报告中说。

“我认为，总体来说美元在目前这轮涨势的下一阶段真正启动之前，可能在一段较长时期内都缺乏方向。”

这种对比呼应了许多侧重汇率的对冲基金的观点。过去一年来美元兑许多不同货币均下跌，令这些基金大伤脑筋。

在4月最后一周的交易中美元再次受压，最明显的莫过于日圆兑美元周四录得五年来最大单日涨幅，可能有更多美元多仓被挤出市场。

但几位资深基金经理人称，现在或许是开始买回美元的时候。货币市场对美联储今年升息的预期降温，美元因此自2月以来不断走软，现在看来已经触底。

“我们仍相信美元有可能回升，”欧洲财富管理公司Indosuez的外汇与贵金属部门主管Davis Hall说。“不管是6月或是7月，美联储将会有所行动。”(完)