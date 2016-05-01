投机客美元净空仓升至2013年2月以来最高--CFTC/路透

德国副总理对保护主义和民族主义发出警告
他还对特朗普威胁对宝马公司在墨西哥生产的汽车提高边境税提出批评。加布利尔称贸易壁垒将提高美国国内汽车价格，降低汽车的质量。(完)
路透4月29日 - 根据路透计算和美国商品期货交易委员会(CFTC)周五公布的数据，汇市投机客美元空头仓位触及2013年2月以来最高，归因于市场预期美国联邦储备委员会(美联储，FED)今年不着急加息。
4月26日止当周，美元净空仓总值从前一周的18.5亿美元升至41.9亿美元。投资者连续第二周持有美元净空仓。
2016年迄今，美元已跌5.7%，去年涨逾9%。美元有可能创2007年以来最大年度跌幅。
原因在于美联储立场整体温和。鉴于美国经济持续面临全球性风险，美联储对推进加息持谨慎态度。
美联储周三维持利率不变，但保留了6月升息的可能性，不过也暗示在美国经济明显放缓的情况下，联储并不急于收紧货币政策。
“美国联邦公开市场委员会(FOMC)决定公布后美元仍承压，通胀预期上升及美国名义收益率下跌打压美国实质利率，”法国巴黎银行在一份研究报告中写道。
“我们预计未来一周将继续承压，周一制造业数据和周五的非农就业报告若疲软，可能助涨美联储对美国经济活动减速的担忧。”
其它货币方面，欧元净空仓降至39,667口，前周为46,917口。
法国巴黎银行预计欧元兑美元前景改善。该银行称，“我们仍做多欧元兑美元，上看1.16美元。”
路透对芝加哥国际货币市场(International Monetary Market)美元 的总仓位是根据其兑日圆、欧元、英镑、瑞郎、加元和澳元这六种主要货 币的净仓位来计算。（完）
(编译 李爽 审校 徐文焰)
他还对特朗普威胁对宝马公司在墨西哥生产的汽车提高边境税提出批评。加布利尔称贸易壁垒将提高美国国内汽车价格，降低汽车的质量。(完)
“谁都没有做好准备。我们都在即兴发挥，”当被记者问及英国财政大臣哈蒙德(夏文达，Philip Hammond)暗示退欧谈判时将利用公司税作为一种筹码时，萨潘这样表示。
路透瑞士达沃斯1月17日 - 美国总统当选人特朗普的高级顾问Anthony Scaramucci，周二就美元走强带来的风险提出警告。