投机客美元净空仓升至2013年2月以来最高--CFTC/路透

路透4月29日 - 根据路透计算和美国商品期货交易委员会(CFTC)周五公布的数据，汇市投机客美元空头仓位触及2013年2月以来最高，归因于市场预期美国联邦储备委员会(美联储，FED)今年不着急加息。

4月26日止当周，美元净空仓总值从前一周的18.5亿美元升至41.9亿美元。投资者连续第二周持有美元净空仓。

2016年迄今，美元已跌5.7%，去年涨逾9%。美元有可能创2007年以来最大年度跌幅。

原因在于美联储立场整体温和。鉴于美国经济持续面临全球性风险，美联储对推进加息持谨慎态度。

美联储周三维持利率不变，但保留了6月升息的可能性，不过也暗示在美国经济明显放缓的情况下，联储并不急于收紧货币政策。

“美国联邦公开市场委员会(FOMC)决定公布后美元仍承压，通胀预期上升及美国名义收益率下跌打压美国实质利率，”法国巴黎银行在一份研究报告中写道。

“我们预计未来一周将继续承压，周一制造业数据和周五的非农就业报告若疲软，可能助涨美联储对美国经济活动减速的担忧。”

其它货币方面，欧元净空仓降至39,667口，前周为46,917口。

法国巴黎银行预计欧元兑美元前景改善。该银行称，“我们仍做多欧元兑美元，上看1.16美元。”

路透对芝加哥国际货币市场(International Monetary Market)美元 的总仓位是根据其兑日圆、欧元、英镑、瑞郎、加元和澳元这六种主要货 币的净仓位来计算。（完）