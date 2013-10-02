美元普跌 但受强劲数据带动脱离八个月低点

* 美国公布强劲制造业数据后，美元缩减跌幅

* 欧元兑美元触及八个月高位后回落

* 意大利料仍是欧元主要风险

* 日本上调消费税对日圆构成风险

路透纽约10月1日 - 美元周二普跌，但美国公布强劲的制造业数据，抵消对美国政府17年来首次部分关门可能影响经济复苏的担忧，令美元脱离日低。

美国公布数据显示，制造业活动以近两年半最快速度扩张，就业分项指数也是15月来最高。

美国国会未能就预算达成协议，导致政府在午夜关门，迫使约百万联邦雇员不得不放无薪假期。

“这对美元的影响不大，但都要取决于会持续多久。”Brown Brothers Harriman汇市策略部门全球主管Marc Chandler表示，“基本上这在过去30年时有发生，算不上危机。看上去没面子，但民主不就是这样吗。”

周二，评等机构惠誉重申，美国政府部分关门自身不会引起该国AAA信贷评等遭下调，但会动摇对预算进程的信心，并令是担心美国是否能及时上调举债上限，满足偿债要求。

2011年有关举债上限的僵局挫伤了消费者信心，促使历史上首次美国信贷评等被下调，标准普尔将美国评等降至AA+。

在情势不明朗的情况下受投资人青睐的避险日圆和瑞郎兑美元上涨。美元兑瑞郎一度跌至2012年2月来最低水准0.8989瑞郎，之后反弹至0.9051瑞郎，当日近持平。美元兑日圆则陷于窄幅区间内交投。

美元指数.DXY触及近八个月低点79.864，之后收复部分失地，纽约尾盘报80.100，跌0.14%。

“今日市场焦点在华盛顿，尽管议员不太可能重启谈判，如果僵局仍难以化解，美元可能进一步承压。”BK Asset Management董事总经理Boris Schlossberg表示。

欧元兑美元上涨，在亚洲交易时段触及1.3588美元的八个月高位，但之后稳步回落，尾盘仅升0.05%，报1.3531美元。

对冲基金稍早也在买入欧元。预计意大利总理莱塔的联合政府周三能赢得信任投票的前景也扶助欧元表现。

市场人士现关注周三欧洲央行的货币政策会议。

“我们不清楚美国的预算僵局将持续多久。如果持续，可能会拖累经济成长并影响美联储缩减购债的机率-所有这些对美元都是不利的。”汇丰控股策略师Daragh Maher表示。

“短期内最好避开美元。”

可能更大规模的有关上调美国举债上限的政治角力即将展开。若未能在10月中前上调举债上限，就可能导致历史性的美国违约。

“美国不会违约，因决策者能优先安排偿债。奥巴马总统不会让违约发生。”WorldWideMarkets首席市场策略师Joseph Trevisani表示。

“市场会认为违约不可能发生。但随着10月17日限期临近，市场会变得愈发不安，特别是如果在预算问题上没有达成协议。”

美元整体疲弱让日圆暂获喘息。日本政府将按计划于明年4月将消费税从5%上调至8%，也使日圆承压。

根据路透看到的日本政府经济计划终稿，为了缓解上调消费税的影响，首相安倍晋三还将宣布一项规模5万亿日圆或金额更高的经济刺激计划。

根据路透数据，美元兑日圆跌0.36%，报97.86日圆，稍早低见97.64日圆，离周一触及的一个月低点97.48日圆不远。

今日 上日 当日 今年以来 2012年

收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.3524 1.3524 +0.00 +2.50 1.3194

美元/日圆 97.97 98.21 -0.24 +12.95 86.74

欧元/日圆 132.48 132.83 -0.26 +15.75 114.45

美元/瑞郎 0.9052 0.9048 +0.04 -1.13 0.9155

英镑/美元 1.6192 1.6184 +0.05 -0.36 1.6251

美元/加元 1.0322 1.0308 +0.14 +4.04 0.9921

澳元/美元 0.9396 0.9312 +0.90 -9.59 1.0393

欧元/瑞郎 1.2244 1.2240 +0.03 +1.40 1.2075

欧元/英镑 0.8350 0.8355 -0.06 +2.91 0.8114

新西兰元/美元 0.8272 0.8286 -0.17 -0.13 0.8283

美元/挪威克朗 5.9967 6.0103 -0.23 +7.80 5.5630

欧元/挪威克朗 8.1060 8.1303 -0.30 +10.43 7.3403

美元/瑞典克朗 6.3586 6.4265 -1.06 -2.15 6.4986

欧元/瑞典克朗 8.6010 8.6934 -1.06 +0.27 8.5777

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计

算。

(完)

(编译 李军; 审校 利棣儿)

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