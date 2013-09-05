美元普涨 此前欧央行发布声明及美国公布强劲数据

* 欧洲央行总裁德拉吉表示将维持低利率一段长时间

* 美元/日圆升穿100日圆，日本央行按兵不动

* 美国周四公布的数据强劲，投资人关注周五就业报告

路透纽约9月5日 - 美元兑欧元周四升至七周高位，此前欧洲央行总裁德拉吉表示，该行管理委员会预计欧洲央行指标利率将在一段较长时间内维持在目前或更低的水准。

美国周四公布的经济数据强劲，美元也因此走强。周五，美国将公布非农就业报告，这可能巩固美国联邦储备委员会(FED/美联储)本月缩减购债的可能性。

今日稍早，欧洲央行维持指标利率在0.50%的纪录低点不变，近期经济数据显示欧元区刚刚展开的经济复苏正在站稳脚跟。

“欧洲央行总裁德拉吉表示，相对较高的利率可能威胁到经济复苏，若情势需要，央行仍‘准备行动’，一如市场预期，”DailyFX汇市分析师Christopher Vecchio表示。

民间就业服务机构ADP Employer Services周四发布的报告显示，美国8月民间就业岗位增加17.6万个，接近分析师的预期。

“ADP报告同官方就业数据的关联性其实不大，但产生的心理作用很强。市场已预计量化宽松政策将在两周内放缓。今日的ADP数据在一定程度上巩固了这一观点，”WorldWideMarkets首席市场策略师Joseph Trevisani表示。

美国供应管理协会(ISM)公布的服务业报告显示，就业分项指数跳升至六个月高位，整体指数则显示服务业增速为约八年最快。

美元指数.DXY升0.6%，报82.625，离纽约汇市稍早触及的七周高位82.671不远。欧元兑美元跌0.7%，报1.3119美元，盘中跌至七周低点1.3109美元。

近期欧元区公布了一系列令人鼓舞的经济数据，但欧元未能从中获得支撑。

美国两年期公债收益率上扬，也给予美元普遍支撑。两年期公债收益率触及逾两年高位，令美元的收益率优势扩大。

英镑兑美元纽约尾盘跌0.2%，报1.5592美元，此前英国央行宣布维持利率和购债计划不变，并没有发布进一步政策作声明。

市场焦点在周五美国将公布的非农就业报告。

如果数据证实就业市场继续复苏，则足以令美联储在9月17-18日货币政策会议上决定开始减少购债。

对美联储将是首家升息的主要央行的预期支撑美元。

“在所有主要央行会议今日结束后，汇市迅即聚焦周五的美元走势，这很大程度上取决于非农就业数据，”Mizuho Corporate Bank对冲基金汇市销售部分主管Neil Jones表示。

“如果非农就业岗位增幅在20万左右，美元将上涨。我们预计未来几个月美元表现将颇为强劲，因美联储今年会缩减刺激措施。”

美元兑日圆测试100日圆水准，升至六周高位100.19日圆，因日圆疲弱及美元普涨。纽约尾盘，美元兑日圆升0.4%，报100.13日圆。

交易商表示，投资人出脱因担心美国对叙利亚动武而引发的避险买盘，日圆受创。日本央行维持政策不变，一如预期，这对日圆影响不大。

“看来市场暂时认为对叙利亚的军事行动可能不会持续太久，对全球经济造成的冲击将有限。市场恢复往常的运作，”State Street Global Markets外汇主管Bart Wakabayashi表示。

今日 上日 当日 今年以来 2012年

收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.3119 1.3207 -0.67 -0.57 1.3194

美元/日圆 100.11 99.75 +0.36 +15.41 86.74

欧元/日圆 131.37 131.70 -0.25 +14.78 114.45

美元/瑞郎 0.9351 0.9365 -0.15 +2.14 0.9155

英镑/美元 1.5589 1.5624 -0.22 -4.07 1.6251

美元/加元 1.0503 1.0491 +0.11 +5.87 0.9921

澳元/美元 0.9121 0.9166 -0.49 -12.24 1.0393

欧元/瑞郎 1.2393 1.2351 +0.34 +2.63 1.2075

欧元/英镑 0.8415 0.8453 -0.45 +3.71 0.8114

新西兰元/美元 0.7880 0.7903 -0.29 -4.87 0.8283

美元/挪威克朗 6.1230 6.0575 +1.08 +10.07 5.5630

欧元/挪威克朗 8.0318 8.0002 +0.39 +9.42 7.3403

美元/瑞典克朗 6.6765 6.5900 +1.31 +2.74 6.4986

欧元/瑞典克朗 8.7601 8.7015 +0.67 +2.13 8.5777

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计

算。

(完)

(编译 李军; 审校 母红)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。