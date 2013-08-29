美元触及三周高位 美国数据巩固美联储将在下月行动的预期

* 美国GDP和就业数据支持美联储在9月开始缩减购债规模的预期

* 美元兑日圆走强，因叙利亚紧张局势缓和

路透纽约8月29日 - 美元兑一篮子货币周四攀升至逾三周高位，因强劲的美国数据巩固了美国联邦储备委员会(FED/美联储)可能从下月开始缩减刺激规模的观点。

美国商务部报告，美国第二季经济增长2.5%，增幅是第一季的两倍多，因出口猛增。

“对于那些预期美联储将从9月开始缩减刺激规模的人而言，这是个非常不错的数据，”法国巴黎银行的汇市策略师Vassili Serebriakov表示。

“美联储近期表示的一个最大担忧是，就业成长坚实与GDP成长疲弱形成反差，”他说。

不过，Serebriakov怀疑，今日的数据是否会动摇那些认为美联储不会那么早开始行动的市场参与者的想法。

他还表示，以法国巴黎银行为例，该行一直认为，美联储将从12月开始缩减购债规模，强调美国经济表现尚不能为缩减购债提供充足的理据。

今日公布的另一项数据显示，上周初请失业金人口减少，是8月企业加快招聘的潜在迹象。

如果9月6日公布的美国8月非农就业报告显示就业岗位强劲增长，将巩固美联储将在下月会议上开始行动的预期。

美元兑一篮子货币.DXY上扬0.7%，报81.958，稍早触及8月5日以来最高82.067。

美元兑日圆上涨0.7%，报98.28日圆。

“对地缘政治风险的担忧缓解，但在可预见的将来仍将保持在较高水平，”Western Union Business Solutions的高级市场分析师Joe Manimbo表示。

“因此，在美国长周末来临前，投资者可能青睐美元，”他说，“投资者仍持观望态度，在下周美国就业报告公布前，可能会谨慎行事。”

对叙利亚问题的担忧继续影响投资者信心，但对短期内局势将出现动荡的预期缓解，因预计外交程序将持续到下周，且白宫强调说，任何行动都将是“非常局部和有限的”，与伊拉克战争完全不是一回事。

周五将公布的美国消费者支出和信心数据，以及中西部制造业指标可能提振美元。

“如果数据能增强今日的乐观情绪，将给美元提供更长期的支撑，”Manimbo说。

部分市场人士称，新兴市场紧张情绪缓解也支撑了美元，因这巩固了美联储将很快开始缩减刺激规模的预期。

首当其冲受到资金外流冲击的新兴市场经历了较大的动荡，因叙利亚危机使投资者更倾向于避险。

尽管今日进行的意大利公债标售相对成功，但新五年期意大利公债的借贷成本攀升，因投资者仍担忧联合政府的稳定性，这重压欧元。

另外，从期权市场的走势来看，欧元近期表现出的韧性可能正在成为强弩之末。

欧元兑美元跌0.8%，报1.3234美元，可能录得4月中以来最大单日跌幅。根据路透数据，欧元/美元稍早触及两周低位1.3218美元。

今日 上日 当日 今年以来 2012年

收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.3240 1.3338 -0.73 +0.35 1.3194

美元/日圆 98.34 97.62 +0.74 +13.37 86.74

欧元/日圆 130.22 130.20 +0.02 +13.78 114.45

美元/瑞郎 0.9304 0.9219 +0.92 +1.63 0.9155

英镑/美元 1.5503 1.5524 -0.14 -4.60 1.6251

美元/加元 1.0530 1.0484 +0.44 +6.14 0.9921

澳元/美元 0.8929 0.8940 -0.12 -14.09 1.0393

欧元/瑞郎 1.2321 1.2297 +0.20 +2.04 1.2075

欧元/英镑 0.8530 0.8589 -0.69 +5.13 0.8114

新西兰元/美 0.7767 0.7797 -0.38 -6.23 0.8283

元

美元/挪威克 6.0897 6.0463 +0.72 +9.47 5.5630

朗

欧元/挪威克 8.0621 8.0663 -0.05 +9.83 7.3403

朗

美元/瑞典克 6.5866 6.5053 +1.25 +1.35 6.4986

朗

欧元/瑞典克 8.7220 8.6783 +0.50 +1.68 8.5777

朗

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅

亦以此为基准计算。

(完)

(编译 母红； 审校 张涛)

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