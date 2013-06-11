美元兑日圆上涨 因日本数据强劲及美国信贷评等上调

* 美元兑日圆涨势加速，因标普上调美国信贷评等展望

* 美联储布拉德表示低通胀意味着联储可以维持刺激措施

* 股市趋稳及美国数据改善扶助美元

* 关注日本央行为期两日的政策会议

路透纽约6月10日 - 美元兑日圆周一大涨，因日本经济数据强于预期以及标普上调美国信贷评等展望。

日本股市日经225指数.N225收高近5%后美元稍早已寻获支撑，纽约汇市盘初，标普将美国信贷评等展望由负面上调至稳定后，美元涨势加速。

虽然日本金融市场近期震荡起伏，致使投资者对于首相安倍晋三采行的经济政策略有怀疑，但最新公布的数据显示，4月经常帐盈余较上年同期几乎增加一倍，第一季经济增长速度也比初估更高，日本政府采行积极政策措施刺激成长，展现了正面迹象。

日本股市日经指数周一跳升4.9%，创下2011年3月以来最大单日涨幅。.TCN日股大涨通常会导致日圆下挫。

“全球目前活跃的两大交易－美元/日圆和日股的联动性保持完整，仓位动作是作空日圆和作多日股。”OANDA首席汇市策略师Dean Popplewell表示。

评等机构标准普尔周一将美国主权信用评等展望由“负面”上修至“稳定”，称“近期内调降美国评等机率低于三分之一”，因税收增加和经济表现改善扶助美国拉低债务水准。

“评等展望上调对美元而言是利多消息，但我认为这不是主要诱因。这只不过是经济普遍趋稳和改善的最新迹象，”Commonwealth Foreign Exchange首席市场分析师Omer Esiner表示。

美元兑日圆日高报99.28日圆，纽约尾盘报98.77日圆，升1.25%。

周一，欧元兑日圆尾盘升1.48%，报130.92日圆。

展望后市，市场将关注日本央行周二结束的为期两日的货币政策会议，分析师表示，日本央行不太可能宣布任何决定性的措施。

根据路透数据，欧元兑美元收复稍早失地，触及日高1.3269美元。

“午后走势反弹没有什么其他理由，可能就是技术性。在1.32美元下方有买盘出现，”Tempus Consulting汇市策略师John Doyle表示。

**汇回资金流**

根据Popplewell，在过去三周日本汇回资金流强劲增加，在4月和5月主要由银行主导，寿险企业在4月积累海外资产后，在5月也恢复汇回资金。

“目前市场逼仓行情令投机商重建日圆空头代价更高。在上周缩减仓位后，日圆空头一直在恢复其空头仓位，”他表示。

纽约汇市早盘中段，美元缩减涨幅，因此前圣路易斯联储总裁布拉德表示，美国低通胀意味着联储可以坚持积极的购债计划。

美联储的购买资产计划，即所谓的量化宽松政策对美元不利，因等同于印钞。投资人近期抛售美元，因预期联储将保持每月850亿美元购债进度。

上周，美元兑日圆录得2010年中以来最差周度表现，但策略师表示，美元进一步跌幅可能有限，因下跌仍被视为良好买入机会。

JP Morgan Private Bank汇市策略全球主管Sara Yates表示，尽管短期内美元/日圆有进一步波动的空间，但预计美元兑日圆在12个月内将升至105日圆，因日本央行采取激进的刺激计划，且有关美联储可能在何时以及如何放缓购债进度的言论甚嚣尘上。

上周五，在数据显示美国5月新增非农就业岗位17.5万，高于预期后，美元从大跌中反弹。

但分析师表示，这并不代表经济持续复苏，美元仍易受到美国疲弱数据的影响。

“(就业数据)并没有改变多少市场对美联储缩减购债时机的看法，”丹麦丹斯克银行汇市策略师Kasper Kirkegaard表示，他还表示相比较强劲的美国数据，美元可能对较疲弱的数据反应更大，因市场仍持有大量美元多头押注。(完)

(编译 李军; 审校 母红)

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