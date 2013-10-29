* 美联储今日开始举行为期两天的政策会议

* 欧洲央行管委诺沃特尼的讲话一度提振欧元

* 澳元走软，因澳洲央行总裁讲话打压澳元

路透纽约10月29日 -美元兑主要货币周二连续第三日走强，交易商认为市场已消化了美国联邦储备委员会(FED/美联储)将在未来数月继续保持现行购债计划不变的预期，因而买回美元。

交易商还表示，近期美元兑一篮子货币挫至九个月低位的跌势可能过度。但美元人气仍然负面，且投资者将可能把美元的任何一次反弹视为卖出良机。

美联储在周三结束为期两天的会议时可能不会调整货币政策，联储正在等待更多证据，以评估华盛顿预算之争给美国经济造成了多大损害。多数市场人士预计，在2014年3月前美联储将不会开始缩减每月850亿美元的购债规模。

“由于上述预期已基本被消化，存在美联储在声明中表示推迟购债的时间可能不及市场预期的那样长的风险，”Forex.com的汇市策略师Eric Viloria表示。

“我认为，今日的反弹可能只是在明日声明公布前的部分空头回补。”

美元指数.DXY上扬0.5%，报79.631，进一步远离上周五触及的九个月低位78.998。

如果美联储声明的基调不够温和，或暗示将从何时开始缩减资产购买规模，美元可能因市场人士回补空头而走强。

根据美国商品期货交易委员会周一公布的数据以及路透的计算，截至10月8日当周，汇市投机客做空美元，为2月中以来首次。

法国兴业银行的汇市策略师Alvin Tan表示，市场交投清淡，较正常水平低至少20-30%，这也使走势被放大。

欧元兑美元跌0.3%，报1.3741美元，稍早升至日高1.3813美元，距离上周触及的两年高位1.3832美元不远。欧洲央行管委诺沃特尼告诉MNI，没有工具可供欧洲央行使用来应对欧元强势。

欧元兑美元自7月初以来累计攀升了约8%。

部分交易商称，欧元进一步走强有困难，因投资者仍怕欧洲央行可能在未来几周对欧元强势表示不安。

欧元走势以及有关美联储政策声明基调温和的预期有些过度，法国农业信贷银行的汇市策略师ManuelOliveri表示，“考虑到这些因素，我认为美元的下行空间有限。”

美元兑日圆攀升0.5%，报98.14日圆。欧元兑日圆上扬0.2%，报134.87日圆。

稍早公布的数据显示，美国9月消费者支出增长，但10月消费者信心回落，因政府部分停运令美国家庭不安。

由于国会尚未就长期解决预算问题达成一致，经济学家担忧明年初政治僵局将重演，可能进一步损及对美元的信心。

澳元走软，之前澳洲央行总裁表示，鉴于该国的贸易条件不断下降，澳元可能大幅走软。

澳元兑美元尾盘回落1%，报0.9477美元，根据路透数据，低于上周三触及的逾四个月高位0.9758美元。

(完)