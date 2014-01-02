美元创下五个月最大单日升幅

* 美国数据反映出经济复苏提速

* 欧元兑美元在2013年表现强劲后触及两周低点

* 美元指数创下五个月最大单日升幅

路透纽约1月2日 -美元周四升至两周高位，因一系列普遍强劲的美国经济数据巩固了美国联邦储备委员会(FED/美联储)将继续缩减购债的预期。

美元指数也创下五个月最大单日升幅。

美国公布的数据显示，12月制造业活动持于近两年半高位，上周初请失业金人数再度减少，显示全球最大经济体-美国经济复苏根基稳固。

美国11月建筑支出创下近五年最高水准。

在美国就业市场增强和经济前景改善的情况下，美联储12月宣布将从1月起每月缩减购债规模100亿美元，至750亿美元。

“今年将是美国经济大展宏图的一年，基于最近的经济报告，美国经济表现确实超过了市场的预期，”BK AssetManagement董事总经理Kathy Lien表示。

美元指数.DXY升0.7%，至80.631，为五个月最大单日升幅，该指数触及80.709高位，为12月20日来最高。

美元兑日圆触及2008年10月来最高的105.44日圆，尾盘由升转跌，挫0.5%，报104.71日圆。

日本金融市场周四和周五因新年假期休市。

BK的Lien表示，美元兑日圆的升势已经放缓，但只要守住104日圆，升势仍保持完整。

欧元兑美元跌0.7%，报1.3654美元，盘中触及两周低点1.3628美元。

欧元是2013年表现最强的主要货币，但历史走势来看，欧元通常在年初走软。

周四公布的调查显示，欧元区12月制造业以2011年中来最快速度成长，因德国和意大利制造业活跃，为喧嚣的2013年后的新的一年开了一个好头。

12月底市场成交清淡，欧元走势被诸如欧元区银行汇回资金，以在欧洲央行年底评估资产前整顿资本等因素带动。

预计欧洲央行短期内将调整利率的分析师为数不多，欧洲央行将在下周举行货币政策会议。

欧元兑日圆大跌1.4%，报143日圆，为11月初来表现最差的一天。

今日 上日 当日 今年以来 2013年

收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.3670 1.3752 -0.60 -0.55 1.3745

美元/日圆 104.76 105.23 -0.45 -0.51 105.30

欧元/日圆 143.25 144.75 -1.04 -0.95 144.63

美元/瑞郎 0.8991 0.8917 +0.83 +0.71 0.8928

英镑/美元 1.6451 1.6563 -0.68 -0.63 1.6556

美元/加元 1.0668 1.0641 +0.25 +0.45 1.0620

澳元/美元 0.8905 0.8882 +0.26 -0.09 0.8913

欧元/瑞郎 1.2290 1.2269 +0.17 +0.15 1.2271

欧元/英镑 0.8309 0.8292 +0.21 +0.14 0.8297

新西兰元/美元 0.8183 0.8191 -0.10 -0.28 0.8206

美元/挪威克朗 6.1643 6.0656 +1.63 +1.62 6.0663

欧元/挪威克朗 8.4272 8.3430 +1.01 +1.06 8.3387

美元/瑞典克朗 6.5147 6.4389 +1.18 +1.21 6.4367

欧元/瑞典克朗 8.9077 8.8611 +0.53 +0.68 8.8474

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

(编译 李军; 审校 利棣儿)

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