* 美元下滑，美国1月非农就业报告远逊预期

* 德国反对欧洲央行购债计划对欧元影响短暂

* 德国宪法法院亦为接受该计划留出余地

* 加拿大就业数据优于预期，推高加元

路透纽约2月7日 -美元周五下滑，此前美国公布的1月非农就业报告远逊预期，令局势模糊，但预计不太可能打乱美国联邦储备委员会(FED/美联储)缩减刺激经济措施的计划。

美国公布1月非农就业岗位仅增加11.3万，远低于预估的18.5万后，美元一度大跌，但报告中有亮点，即适龄美国人就业参与度增加。

在美元大落大起后，美元在交易日随后的表现就像是漏了气的气球一样，慢慢失去了力道。

一策略师认为美元下挫是因市场认为下周新任美联储主席叶伦在国会作证时对通胀的态度将更为温和，因恶劣天气影响数据，美联储将维持宽松货币政策。

美银美林全球利率和汇市研究部门主管David Woo认为这是对数据、叶伦以及美元走软的误读。

他认为市场对今日数据的解读过于悲观，因此市场对美联储可能不会在3月缩减购债的预期也可能过于乐观。

欧元兑美元收盘接近日内区间高端，升0.331%，报1.36350美元，稍早在电子交易平台EBS从日高1.36490美元回落。

Wells Fargo Securities汇市策略部门主管NickBennenbroek表示，随着市场消化了数据，展望3月中的下一次美联储会议，“要美联储偏离目前的缩减购债进程的门槛很高。”

就业报告显示连续第二个月非农就业岗位增长疲弱，尽管失业率由6.7%降至6.6%。

盘中稍早抑制欧元升势的因素最终被美国数据所盖过。德国宪法法院周五表示，已经决定将对欧洲央行(ECB)“无限制债券购买计划”的诉讼提交给欧洲法院。

德国宪法法院称，法院认为“有重大理由认为此计划超越欧洲央行货币政策权限，因此侵害成员国权力，且此计划违反了不能为预算进行货币融资的禁令。”

欧洲央行承诺购买债券，但从未行动，不过却被广泛认为对制止市场攻击意大利和西班牙有功。

欧元兑日圆升0.50%，报139.45日圆。美元兑日圆也上涨，在稍早因就业报告下滑后重拾升势，纽约尾盘升0.19%，报102.28日圆。

加拿大公布1月就业增至强于预期，同美国就业报告形成鲜明对比。

美元兑加元跌0.27%，报1.1038加元，稍早低见1.0964加元的两周半低点。

英镑兑美元扩大升势，涨0.56%，报1.6412美元，为一周最高水准。(完)

(编译 李军; 审校 利棣儿)

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