（更正）美元全线回落 但上行趋势似乎未变

(更正：内文第八段“自市场对美联储可能缩减其货币刺激计划规模的臆测升温以来，美元扭转在近期录得的大幅升势的一部份”译文有误，应为“美元缩减了近期市场对联储可能缩减货币刺激规模的臆测升温以来录得的部分涨幅”)

* 美元兑日圆和瑞郎均下跌超过1%

* 美国公债收益率从13个月高位回落

路透纽约5月29日 - 美元周三全线回落，因美国公债收益率(殖利率)从数个月高位下跌，尽管大部份投资人确信美元上行趋势未变。

美元兑避险日圆和瑞郎的跌幅尤为显着，均下挫逾1%。

同时，美国公债收益率从隔夜时触及的13个月高位回落，因投资人等待经济是否积累足够的动能使美国联邦储备委员会(美联储/FED)放慢其月度购债进度的进一步迹象。

“美元疲弱再次是因为美国公债收益率上升及市场全面降低美元兑其他货币的头寸，”CitiFX汇市策略部全球主管Steven Englander说。

根据路透数据，近期头寸数据显示，在截至5月21日当周，外汇投机者将美元多头头寸增加至至少2008年6月来的最高水平，投机客还增加日圆空头头寸。这种情况可能因投资人获利了结而发生逆转。

根据路透数据，美元兑日圆跌1.2%，至101.11日圆，盘中低见100.71日圆，距离周五触及100.68日圆的两周低位不远。支撑位大约在上周低位100.68日圆。

美元兑瑞郎下滑1.5%，报0.9619瑞郎。

美元缩减了近期市场对联储可能缩减货币刺激规模的臆测升温以来录得的部分涨幅。一些分析师称，美元回落应该有限，因美国经济状况好于其他主要国家。

美元指数.DXY跌0.5%，至83.682，远离5月23日创下84.498的三年高位。

一些交易商也表示，一巨大卖单迫使许多市场人士出脱美元多头头寸。

从技术图表而言，United-ICAP首席技术分析师Walter Zimmerman认为美元周三回落仅是上行大趋势中的一次回调。

“如果美元指数升穿86水平，我认为将升向92，那将是很大的涨幅，将可能是许多年来的最高水平。”

根据路透数据，上次美元指数触及92是在2005年。

澳元兑美元升0.2%，至0.9634美元，从稍早在外海交易时段触及0.9526美元的19个月低位反弹。

欧元兑美元涨0.6%，至1.2934美元，交易商说，在欧元升至1.2910美元上方后，止损买单被触动，欧元延续升势。若欧元进一步上涨，目标在上周高位1.2998美元。

德国通胀高于预期，为欧元涨势助力，尽管欧元攀升将可能昙花一现，因该数据可能不足以降低欧洲央行将进一步放宽政策的机率。

经济合作暨发展组织(OECD)周三指出，欧洲央行必须再度采取行动，带领欧元区走出经济衰退，OECD呼吁欧洲央行祭出大胆措施，而不只是调降利率。

今日 上日 当日 今年以来 2012年

收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.2938 1.2854 +0.65 -1.94 1.3194

美元/日圆 101.13 102.36 -1.20 +16.59 86.74

欧元/日圆 130.89 131.57 -0.52 +14.36 114.45

美元/瑞郎 0.9619 0.9768 -1.53 +5.07 0.9155

英镑/美元 1.5130 1.5040 +0.60 -6.90 1.6251

美元/加元 1.0351 1.0397 -0.44 +4.33 0.9921

澳元/美元 0.9633 0.9614 +0.20 -7.31 1.0393

欧元/瑞郎 1.2444 1.2556 -0.89 +3.06 1.2075

欧元/英镑 0.8552 0.8547 +0.06 +5.40 0.8114

新西兰元/美元 0.8092 0.8071 +0.26 -2.31 0.8283

美元/挪威克朗 5.8970 5.8950 +0.03 +6.00 5.5630

欧元/挪威克朗 7.6290 7.5781 +0.67 +3.93 7.3403

美元/瑞典克朗 6.6468 6.7198 -1.09 +2.28 6.4986

欧元/瑞典克朗 8.6019 8.6420 -0.46 +0.28 8.5777

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此

为基准计算。

(编译 利棣儿；审校 母红)

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