美元下跌 因美债收益率下滑降低美元需求

专访：韩国反对党顾问称重新协商对美自贸协定不会妨碍两国间贸易
路透首尔4月19日 - 韩国总统大选居于领先地位候选人的顾问周三表示，他预期与美国重新协商自由贸易协定将不会损及两国之间的贸易关系。
路透纽约5月29日 - 美元周四下跌，兑其他主要货币收低，因交易商没有理会美国第一季经济萎缩1%的数据。
“今日美元走势主要是反映美债收益率下跌，”Foreign Exchange Analytics合作伙伴David Gilmore说，“美债收益率今日下滑。”
指标美国10年期公债收益率最新报2.4402%，较周三尾盘低大约3个基点，盘中触及去年6月来最低2.402%。
许多分析师和交易商表示，美国公债收益率处于意外低位，且对美联储很快升息的预期减退，降低美元需求，尽管市场广泛预期美国经济改善。
“美元的问题就是债市的问题，”BK Asset Management外汇策略部门董事总经理Boris Schlossberg说，“美元受到美债收益率所抑压，人们预期(10年期美债收益率)是3%，该收益率目前在大约2.5%。”
美元回吐周三兑英镑和欧元所录得的大部份升幅，在美国公布第一季经济萎缩，为三年来首见后，美元扳回日内部份跌幅。
美元指数.DXY在纽约尾盘下跌0.08%，在GDP数据公布前，美元指数跌幅为0.17%，美国公布GDP时，劳工部也公布上周初请失业金人数减少。
外汇交易商的焦点放在美国经济严寒后活动增强的迹象。
Schlossberg称，当看到报告的详细内容，事情不是那么糟糕。“库存是拖累GDP的罪魁祸首。”
欧元兑美元在纽约尾盘报1.3601美元，升幅为0.09%。在GDP公布前，欧元上升0.2%。欧元本周一度触及1.36美元以下的三个月低位，因对欧洲央行下周将公布多项货币宽松政策的预期增强。
英镑兑美元上涨0.04%。
澳元兑美元上升逾0.5%，因澳洲统计局周四公布的调查显示，企业计划在截至2015年6月的年度里支出1,370亿澳元(1,260亿美元)，高于很多分析师此前预计的1,280亿澳元，也高于上次估值1,250亿澳元。
“有趣的是澳洲经济显示出和中国经济走势相悖的迹象，”Rabobank汇市策略师Christian Lawrence表示。
“市场愈发感到，澳洲抵御中国经济放缓的能力将比人们原先所想的强。”
澳元兑美元周四触及0.9312美元高位，最新报0.9289，上升0.54%。澳元今年迄今上升4.22%。
(完)
(编译 利棣儿；审校 李军)
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