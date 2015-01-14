美元下滑 因美国经济数据疲弱且利率前景不明朗

路透纽约1月14日 - 美元兑日圆周三跌至四周低点，此前美国公布涵盖节日销售季的12月零售销售意外下滑，令美国利率前景蒙尘。

美元兑日圆连跌第四个交易日，势将创2014年6月来首次月度下跌。1月迄今，美元兑日圆下挫2.1%。

美国公布12月零售销售降幅为11个月来最大。

美元走软，也因指标10年期美国公债收益率降至20个月最低，30年期公债收益率则创纪录新低。

“疲弱的零售销售及上周公布的薪资数据疲软，令市场质疑美联储可能升息的时机。”法国农业信贷驻纽约汇市策略师Mark McCormick表示。

McCormick还称，投资人仍预计美联储今年升息，但在过去几周升息预期时间出现波动。联邦基金利率期货走势显示市场预计在6月或7月升息，但许多投资人目前相信升息可能要到第三季或第四季了。

纽约尾盘，美元兑日圆跌0.6%，报117.25日圆，盘中跌至四周低点。

在美国公布疲弱零售销售报告后，欧元兑美元小涨。此前欧元一度跌破1999年面市时水准，为逾九年来首见，此前欧洲法院佐审官表示，在特定条件下，欧洲央行购债计划是合法的。

纽约尾盘，欧元回吐多数升幅，仅微升至1.1779美元。

“交易商可能在寻找作空欧元的任何理由。”FOREX.com高级市场分析师Neal Gilbert表示。

欧洲法院佐审官Pedro Cruz Villalon建议法官批准欧洲央行的初步购债计划，但前提条件是欧洲央行不直接参与受益国的援助计划。

欧元兑美元在欧洲法院佐审官意见发表后下跌，触及1.1729美元的九年低点，这低于1999年1月4日面世时水准1.1747美元。

(完)

(编译 李军/李爽; 审校 利棣儿/龚芳)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。