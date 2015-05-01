美国数据带动美元兑日圆走强 但美元指数本月跌幅为四年最大

* 强于预期的美国数据扶助美元

* 欧元升至两个月高位，本月表现为四年半最佳

* 澳元和新西兰元下滑

路透纽约4月30日 - 美元兑日圆周四上涨，此前美国数据显示就业市场趋稳，经济正积聚动能的迹象，令美国联邦储备委员会(FED/美联储)仍有望在今年至少升息一次。

在强劲的美国数据公布后，美元兑欧元缩减跌幅，欧元稍早攀升至两个月高位。

但美元指数本月仍大跌3.7%，月度表现为四年来最差。

而欧元本月大涨4.7%，创四年半最大月度升幅。

周四公布的数据显示，截至4月25日该周初请失业金人数减少3.4万，至26.2万人的2000年4月来最低。美国上月消费者支出增加0.4%，2月为增加0.2%。数据提振美元反弹。

另有报告显示，美国首季薪资增长0.7%，中西部制造业数据优于预期，这都有助于带动对美元的人气。

上述报告显示在首季大幅放缓后，美国经济正重拾动能。

“我仍相信美国经济和美元在适当的时候会重新振作，同去年的情况类似，”资产管理公司SLJ Macro Partners合伙人Stephen Jen称。

“挑战是在重回这些交易前耐心等待经济复苏的证据。”

纽约尾盘，美元兑日圆JPY=升0.3%，报119.36日圆，稍早跌至一个月低点。

日本央行周四维持其大规模货币刺激措施不变，未进一步加大放松规模，称有信心通胀将开始反弹。该行稳定的印钞计划已令日圆在两年内贬值逾五分之一。央行的消息最初推升日圆/美元。

欧元兑美元EUR=升0.9%，报1.1236美元，连升三日至两个月高位1.1248美元。自4月13日触及一个月低点后，欧元兑美元已经大幅反弹超过7%。

新西兰元和澳元都大跌，因应迹象显示两国央行可能都将进一步放宽政策。

新西兰元兑美元NZD=纽约尾盘报0.7629美元，跌0.7%，澳元兑美元AUD=跌1.3%，报0.7910美元。(完)

(编译 李军; 审校 母红)

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