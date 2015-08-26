分析：近期市场动荡未提振美元避险魅力 但长期仍看涨

路透纽约/伦敦8月25日 - 近年来全球市场的震荡大多有一个共同点：在投资者投靠美国公债等美国资产以寻求避险之际，美元一般会走强。

然而在过去两个交易日中，全球股市暴跌，新兴市场货币下挫，美元不升反降，兑日圆竟然下跌了4.0%，兑欧元周一也创下七个月低位。

短期来看，美元或继续保持疲软，但分析师认为美元终究会迎来长期涨势。

在一些与中国紧密相关的企业和投资机构眼中，例如以澳元、加元、新西兰元以及诸多新兴市场货币开展运营的企业和投资机构，美元依然被视为避风港。

但短期内，有两个因素或对美元兑欧元以及兑日圆构成压力。

首先，中国经济进一步放缓以及由此导致的全球市场动荡，令投资者降低了对美国联邦储备委员会(美联储/FED)9月份加息的预期，进而降低了美元资产的吸引力。

其次，全球股市暴跌也令交易商心有余悸，他们纷纷解除多以欧元和日圆为融资货币的“利差交易”。

“当前全球风险已上升，所以美联储在加息问题上也会比较审慎，”全球宏观对冲基金SLJ Partners驻伦敦的合伙人Stephen Jen称，“现阶段美国加息因素还无法对美元构成提振。”

**美联储加息预期降温让美元“很受伤”**

过去一年中，美元指数.DXY累计上涨了约12%，主要是因为投资者预计美联储会上调短期利率。

但中国经济放缓引发了市场对全球经济放缓的担忧，进而降低了对大宗商品的需求。汤森路透/核心商品CRB指数.TRJCRB本周触及12年低点，新兴市场股价和货币亦下挫。

部分收入源自中国的欧美企业股价也出现下滑，加剧了全球各大股市的跌势。美国标准普尔500指数已较5月高点累计下跌逾12%。

中国放缓的潜在冲击，及由之而来的全球市场动荡，令美联储9月升息的可能性笼罩疑云。

举例而言，巴克莱银行本周就把预测美联储升息的时点，由今年9月推迟至2016年3月，指称美联储“惟恐加息可能令市场更加不稳，因此不太可能在当前环境下展开升息周期。”

他们表示，一旦市况稳定，美联储决策官员可能会在12月开会时决议结束零利率政策。

**轧平利差交易亦损及美元**

交易商结清日圆及欧元利差交易，以免遭受市场进一步动荡所波及，亦令美元在过去几天受创。

美元兑日圆暴跌并不令人意外，因为日本的低利率意谓着日圆向来在利差交易中作为融资货币。在金融面浮现压力之际，投资者即结清这些押注，出脱风险性资产，并买回融资货币。

美元兑欧元贬值则显得更不寻常，在欧洲央行的购买资产计划压低欧元区利率，纾解投资者对欧洲经济成长疑虑以前，欧元受过去几年的欧债危机之累，并非利差交易的宠儿。

从期权市场的情况来看，短期美元可能还会走软。看涨期权和看跌期权隐含波动率之差显示，投资者认为美元兑欧元会比过去一年任何时候EUR1MRR=都要疲软，同时有关美元兑日圆疲软的预期JPY1MRR=也在逐渐升温。

“要说当前金融风暴已经平息看上去还太早，”荷兰国际集团驻伦敦的全球策略主管Chris Turner称，“人民币贬值影响的最终范围还是个未知数。”

**美元长期前景光明**

尽管美元兑欧元和日圆近期疲软，但对于一些投资者、企业和国家而言美元依然是避风港，这其中包括：出售加拿大和澳洲大宗商品、从中国取得收入的企业、以及近期本币大幅贬值的新兴市场国家。

分析师称，美国经济依然稳步增长，美联储加息或许也为期不远，有鉴于此，美元有可能会重拾过去一年的涨势。

“欧元并非安全之地，”SLJ Partners的Jen说，“我认为一旦全球投资者意识到欧洲企业受到新兴市场的风险影响远远超过美国，则欧元兑美元将见顶。”(完)

(编译 孙国玉/龚芳；审校 张荻/戴素萍)

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