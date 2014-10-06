《信报》：美元进入第三个大升浪

10月6日

美元进入第三个大升浪/ 习广思

环球金融市场动荡中，可说是乱中有势，主轴就是美元强劲。周五美国公布的上月新增非农业职位增加达24.8万个，胜过预期，美元指数升了1.28%，升幅还劲过道琼斯工业平均指数的1.24%。美国经济复苏远胜欧日，美元息差占优；加上贸赤改善，进口石油大减，均有利美元长期走势。1970年代末美国大幅加息压通胀，令美元展开大升浪，到了1995年至2001年间，美国科技业兴起，令投资者十分憧憬；加上1997年发生亚洲金融风暴，美国独好，科网股泡沫愈吹愈大，美国资产大受追捧。

到了科网股爆破后，当年联储局主席格林斯平大幅削息至1厘，美元于2001年见顶展开跌浪，期间在2004年开始加息曾有一段反弹，但在2008年金融海啸后，联邦基金利率减至近零；再加上三轮量化宽松，美元指数虽不致出现大跌浪，但近年也只是上落市，但看来环球经济格局此消彼长下，美元有机会出现30多年来第三个大升浪。说到上月美国的新增非农业职位，大数增加24.8万个，并向上修订了7月及8月的数字，令过去3个月的新增职位每月平均达22.4万，美国每月能平均新增20万个职位，对改善就业市场十分有利，一年下来就超过了250万个新职位。今次就业数据中，增长最耀目的是专业及商业服务，增加了8.1万个职位，过去12个月的平均数不足6万个，这个组别中包括了会计、建筑师及工程、电脑设计、招聘服务及办公室管理等，这些新职位都反映公司活动频繁起来，而且都是较佳薪酬的白领职位周五晚道指因就业数据而大升200多点，市场又好似不记得“息魔”又行近半步了。“十年河东，十年河西”，美国的国运好似返紧来了。

美元强劲，油金无运行。纽约期油周五跌破了90美元，收报89.74美元。非洲最大的产油国尼日利亚已连续三个月没有向美国输出石油，原因是没法与当地的油产竞争，尼日利亚高峰时（2006年初）每天输进美国的优质原油达130万桶，自美国的页岩层开采技术成熟后，当地油产大增，质量上与尼日利亚一样；加上对手有运输成本优势，尼国根本无法竞争。

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美汇倘跌破85.5，美元势现较长调整/ 苏子

据CME的数据显示，目前投资者预期美国联储局于明年7月加息的机会率为65%；CFTC的数据则显示，目前投资者持有美元长仓的净仓位已上升至1年高位水平，至于美汇指数更加已是连续第12周上升，再配合上周五美美国公布的最新就业数据表现为2008年7月以来最佳，反映美国就业市场复苏步伐有加快迹象，因此目前市场普遍相信，联储局或于明年上半年将正式进入加息周期，故美元后市继续走高的机会极高。

但在目前市场情绪对美元正处极度乐观的大前提下，美元短期内未必能再延续近43年来的最长上升时间，因为市场大户已有甚高诱因伺机进行挟美元好仓图利。故本周早段美元的走势极具启示性，一旦未能承接上周五的强劲走势继续高收，反而更回落至上周五高低波幅的50%调整目标（86.17）以下波动及收市，随后更进一步跌至10天平均线（85.5）以下，将会展开一个较长时间的调整市。

不过，倘本周早段美元能够承接上周五的强势继续走高，见不到任何挟好仓的迹象，这将意味着目前美元的强势仍然处于一个前期阶段里，大户们没诱因急于获利回吐或进行挟好仓的活动，反而只会继续采取趁低买入美元的策略，使美元可以在极度超买的情况下以单边市模式进一步上升。换言之，倘若今天欧洲入市后，美汇指数成功继续破顶上升，使欧罗兑美元顺利跌破1.25美元心理关口，而美元兑日圆亦见显着升逾110日圆心理关口，则投资者宜继续顺势买入美元。上周五美汇指数以大阳烛高收，故暂时不要贸然采取逆势建立仓位的相反理论策略。如今天欧洲入市后欧罗兑美元失守1.25美元心理关口，投资者可以用50点子作止蚀成本，顺势买入美元及沽出欧罗，下望2012年8月下旬的1.2293美元低位支持。

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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