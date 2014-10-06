《信报》：美元进入第三个大升浪

关注英镑、特朗普税改和黄金--FXTM富拓
若欧盟政府谈判立场强硬化，未来几周英国退欧相关担忧可能卷土重来。正式退欧谈判尚未开始，但欧盟已提出新的要求，主要是居留权以及限制金融服务。特雷莎·梅继续表示若保守党在6月份的大选中获胜将提高政府的谈判能力，欧盟一再提出要求表明双方的谈判可能是一场硬战。特蕾莎梅周三于伦敦会晤欧盟执委会主席容克和欧盟负责英国退欧事务谈判的首席代表巴尼尔(Michel Barnier)，这可能是初步的试探。500亿英镑的退欧费或是会谈的关键。
10月6日
美元进入第三个大升浪/ 习广思
环球金融市场动荡中，可说是乱中有势，主轴就是美元强劲。周五美国公布的上月新增非农业职位增加达24.8万个，胜过预期，美元指数升了1.28%，升幅还劲过道琼斯工业平均指数的1.24%。美国经济复苏远胜欧日，美元息差占优；加上贸赤改善，进口石油大减，均有利美元长期走势。1970年代末美国大幅加息压通胀，令美元展开大升浪，到了1995年至2001年间，美国科技业兴起，令投资者十分憧憬；加上1997年发生亚洲金融风暴，美国独好，科网股泡沫愈吹愈大，美国资产大受追捧。
到了科网股爆破后，当年联储局主席格林斯平大幅削息至1厘，美元于2001年见顶展开跌浪，期间在2004年开始加息曾有一段反弹，但在2008年金融海啸后，联邦基金利率减至近零；再加上三轮量化宽松，美元指数虽不致出现大跌浪，但近年也只是上落市，但看来环球经济格局此消彼长下，美元有机会出现30多年来第三个大升浪。说到上月美国的新增非农业职位，大数增加24.8万个，并向上修订了7月及8月的数字，令过去3个月的新增职位每月平均达22.4万，美国每月能平均新增20万个职位，对改善就业市场十分有利，一年下来就超过了250万个新职位。今次就业数据中，增长最耀目的是专业及商业服务，增加了8.1万个职位，过去12个月的平均数不足6万个，这个组别中包括了会计、建筑师及工程、电脑设计、招聘服务及办公室管理等，这些新职位都反映公司活动频繁起来，而且都是较佳薪酬的白领职位周五晚道指因就业数据而大升200多点，市场又好似不记得“息魔”又行近半步了。“十年河东，十年河西”，美国的国运好似返紧来了。
美元强劲，油金无运行。纽约期油周五跌破了90美元，收报89.74美元。非洲最大的产油国尼日利亚已连续三个月没有向美国输出石油，原因是没法与当地的油产竞争，尼日利亚高峰时（2006年初）每天输进美国的优质原油达130万桶，自美国的页岩层开采技术成熟后，当地油产大增，质量上与尼日利亚一样；加上对手有运输成本优势，尼国根本无法竞争。
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美汇倘跌破85.5，美元势现较长调整/ 苏子
据CME的数据显示，目前投资者预期美国联储局于明年7月加息的机会率为65%；CFTC的数据则显示，目前投资者持有美元长仓的净仓位已上升至1年高位水平，至于美汇指数更加已是连续第12周上升，再配合上周五美美国公布的最新就业数据表现为2008年7月以来最佳，反映美国就业市场复苏步伐有加快迹象，因此目前市场普遍相信，联储局或于明年上半年将正式进入加息周期，故美元后市继续走高的机会极高。
但在目前市场情绪对美元正处极度乐观的大前提下，美元短期内未必能再延续近43年来的最长上升时间，因为市场大户已有甚高诱因伺机进行挟美元好仓图利。故本周早段美元的走势极具启示性，一旦未能承接上周五的强劲走势继续高收，反而更回落至上周五高低波幅的50%调整目标（86.17）以下波动及收市，随后更进一步跌至10天平均线（85.5）以下，将会展开一个较长时间的调整市。
不过，倘本周早段美元能够承接上周五的强势继续走高，见不到任何挟好仓的迹象，这将意味着目前美元的强势仍然处于一个前期阶段里，大户们没诱因急于获利回吐或进行挟好仓的活动，反而只会继续采取趁低买入美元的策略，使美元可以在极度超买的情况下以单边市模式进一步上升。换言之，倘若今天欧洲入市后，美汇指数成功继续破顶上升，使欧罗兑美元顺利跌破1.25美元心理关口，而美元兑日圆亦见显着升逾110日圆心理关口，则投资者宜继续顺势买入美元。上周五美汇指数以大阳烛高收，故暂时不要贸然采取逆势建立仓位的相反理论策略。如今天欧洲入市后欧罗兑美元失守1.25美元心理关口，投资者可以用50点子作止蚀成本，顺势买入美元及沽出欧罗，下望2012年8月下旬的1.2293美元低位支持。
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若欧盟政府谈判立场强硬化，未来几周英国退欧相关担忧可能卷土重来。正式退欧谈判尚未开始，但欧盟已提出新的要求，主要是居留权以及限制金融服务。特雷莎·梅继续表示若保守党在6月份的大选中获胜将提高政府的谈判能力，欧盟一再提出要求表明双方的谈判可能是一场硬战。特蕾莎梅周三于伦敦会晤欧盟执委会主席容克和欧盟负责英国退欧事务谈判的首席代表巴尼尔(Michel Barnier)，这可能是初步的试探。500亿英镑的退欧费或是会谈的关键。
路透香港4月27日 - 法国外贸银行（Natixis）周四预测，今年首季中国资本外流为952亿美元，比上季的2,016亿美元大幅减少近53%；3月美元资金再次转为流出，而人民币流出接近上月水平。
路透香港4月27日 - 国际资产管理公司富达国际周四称，预期中国共产党第十九次全国代表大会召开之前，宏观经济将维持稳定且极具建设性，加上强劲基本面和合理估值将对中国股市带来支持。