分析：美元升值恐对美国企业财报带来三重打击

路透纽约10月5日 - 美元升势锐不可档，对美国企业获利带来三重威胁：一是带动海外业务成本升高，二是压缩美国以外的业务营收，三是国际需求显露疲软讯号，第三点或许最令人忧心。

美元涨个不停，美元指数自6月底以来已经上涨约8%。认为这波突破性大涨即将在短期内结束的分析师寥寥可数，因与全球多数国家、特别是欧洲相比，美国经济更显得底气十足。

对于标准普尔500指数.SPX成分股企业而言，这可十分不利，因当中有许多是跨国企业，且有近乎半数的营收来自国际市场。

瑞穗证券驻纽约首席投资策略师Carmine Grigoli表示，“就我们观察到的海外市场疲态来看，可能有部分企业无法达成预期，这将成为令人失望的因素之一。”

而且，这样的疲弱形势、特别是欧洲的问题，“将对美国国内产生重大影响，”他说道。“是接下来(美国)企业财报的重要内容。”

随着第三季财报季临进，投资人和分析师已开始将美元急升的负面效应纳入考量，不过，许多人都还没有盘算第四季及2015年的汇率风险。

举例来说，汤森路透数据显示，两个月前市场对于第三季标准普尔500企业获利成长幅度的预估为约11%，现已经降至6.4%。

反之，第四季获利成长预估仅小幅下修，从7月1日预估的12.0%下调至11.1%，2015年的获利成长预估更是从原先的11.5%升至12.4%。

纽约Wunderlich Securities首席市场策略师Art Hogan表示，“若试图推算第四季财报以及汇率效应的影响，则许多跨国企业的预估可能都要下调好大一段。”

**福特拉警报**

虽然美元走强一方面反映出美国经济相较于欧元区及其它地区的前景更好，但却让美国商品及服务在海外的价格更高。

本周公布数据显示，德国制造业活动出现15个月来首次萎缩，而欧洲央行总裁德拉吉未就欧元区欲振乏力的景气复苏提出明确的刺激计划，令股市投资人备感失望。中国方面，数据显示中国制造业几乎呈现停滞。

瑞穗的Grigoli表示，与整体标准普尔500成份股以及营收大多来自国内市场的企业相比，营收多来自海外市场的美国企业第三季获利预估下修幅度更大。

瑞穗数据显示，在7月31日至9月29日，海外营收占到公司总营收60%或以上的企业获利增长预估下降1.5个百分点，而标普500企业平均降幅为1.0个百分点，几乎没有海外营收的企业降幅仅为0.4个百分点。

福特汽车(F.N)本周发布令人失望的财测，可能暗示还将有类似消息传来。该公司调降今年税前获利预估，称因为在俄罗斯和南美市场遭遇较大亏损。

“不能把一家公司的情况过于放大解读，不过我认为市场的负面氛围...相当浓厚，”Wedbush Securities股票交易总经理Michael James说。福特股价上周大跌10.7%。

此前标普500指数的季度表现几乎持平，仅上涨0.6%，不过仍接近纪录高位。

股票估值也开始显得偏高。汤森路透数据显示，标普500指数的12个月前瞻市盈率(本益比)为15倍，略高于历史平均水平14.9。

**财报季即将揭幕**

财报季即将到来，一些海外营收比重较高的美国企业将在未来两周发布季度财报。百胜集团(Yum Brands)(YUM.N)将于周二公布财报，该公司海外营收比重高达77%左右，而10月14日将发布财报的英特尔(Intel)(INTC.O)，约83%营收来自海外。

根据汤森路透StarMine，分析师在过去30天削减对百胜的获利预估，每股盈余平均调降5.4%。不过同期英特尔的预估则小幅调升0.2%。

如果按类股划分，据标普道琼斯指数的数据，科技股海外营收比重最高，达到57%；分析师们表示，该类股当季可能因美元汇价而受创最重。

数据显示，高通(Qualcomm)(QCOM.O)海外营收比重高达97%；其股价在第三季下挫5.6%。分析师近期对该股的获利预估几乎没有作什么修正，公司要到11月初才会发布财报。

在标普100指数当中，美国谘询公司埃森哲(Accenture) (ACN.N)海外营收比重最高；而在标普小型股600指数当中，Fabrinet (FN.N)海外营收比例则居冠。在过去一个月里，23名修正埃森啠财测的分析师当中，有21名为下调；同期则无分析师调整Fabrinet的财测。

汤森路透数据显示，第三季发布获利预警的公司当中，科技股的数目居冠，但发布负面与正面预告的公司数量之比为2.1比1，低于标普500指数的3.3比1。(完)

(编译 张明钧/徐文焰/龚芳; 审校 郑茵)

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