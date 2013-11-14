美元反弹 因叶伦温和言论未让市场意外

* 叶伦的讲话令市场对美联储刺激举措的预期未变

* 欧元下跌，因欧元区第三季GDP疲弱且法国经济萎缩

* 美元兑日圆触及两个月高位，涨至100日圆以上

* 日本财务大臣称汇市干预仍是一个政策选项

路透纽约11月14日 -美元周四上涨，从上日跌势中反弹，因美国联邦储备委员会(美联储/FED)主席提名人叶伦在参议院金融委员会的讲话并没有令市场意外，她扞卫美联储的经济刺激计划。

这促使投资人对叶伦讲话稿周三提早被披露后对美元建立的空头头寸获利了结，带动美元反弹。叶伦周四在参议院金融委员会确认听证会中发表讲话。

在叶伦的问答环节前，美元兑欧元和日圆原本已反弹，主要是因为欧元区数据疲弱，以及日本央行干预汇市的前景压低日圆。

在问答环节中，叶伦清楚表明，她将推进美联储超宽松货币政策，直至美联储官员对美国经济呈现持续复苏，可不断创造就业充满信心。

总体而言，汇市对叶伦讲话的反应不大。

“看来好像汇市投资人至少没有完全信服美联储将能够贯彻其对通胀温和的意愿。”CitiFX的G10汇市策略部门全球主管StevenEnglander表示。

“我们认为美国经济需要量化宽松政策的程度不及欧元区和日本...经济数据和资产市场状况迫使美联储放缓购债步幅的可能性很大。”

美元兑日圆升至两个月高位100.14日圆，因日本财务大臣麻生太郎表示汇市干预仍是一个政策选项，准备在市场过度波动时采取行动。

叶伦讲话后，低收益货币日圆进一步扩大跌幅，纽约尾盘美元兑日圆升0.8%，报99.96日圆。

但对一些市场人士而言，美元短期前景仍疲弱，因美国经济基本面疲弱，会令美联储暂时不能缩减购债。

“目前对美元而言并没有很多利多因素，”ActionEconomics汇市研究部门主管Ron Simpson表示，“我认为不会出现大跌，但可能在小幅升势中出现逢高出货。”

**欧元区经济数据**

欧元兑美元下滑，稍早欧洲公布的经济数据显示欧元区第三季经济仅小幅成长0.1%，受法国经济萎缩拖累，欧元承压。

纽约尾盘，欧元兑美元跌0.2%，报1.3462美元，稍早在全球交易时段攀升至五日高位1.3497美元，在叶伦讲话后，欧元自日低1.3417美元回升。

“美国和欧元区经济成长前景开始背离，第三季数据显示市场消化了对欧元区过多的乐观情绪，而对美国的乐观情绪消化得过少。”Scotiabank首席汇市策略师Camilla Sutton表示。

“这是一个重大的转变，这可能支撑美元。”他称。

欧元可能保持在上周欧洲央行意外降息后触及的1.3295美元低点之上，除非欧洲央行选择进一步放宽政策，G+Economics董事总经理Lena Komileva称。

“欧元将上涨，直到欧洲央行为放宽流动性建立新的动能。”她表示。

欧洲央行执委普雷特周三称，欧央行有可能开始购买资产，以使通胀率更接近央行目标。他还建议，欧央行仍可开设存款负利率，即向把钱存在欧央行的银行业者收费。

英镑上涨，此前英国央行总裁卡尼周三对英国经济做出乐观评估，英国较之前预想的提前升息可能性犹存。

英镑兑美元纽约尾盘升0.3%，报1.6065美元，尽管英国公布的零售销售数据疲弱。

今日 上日 当日 今年以来 2012年

收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.3457 1.3484 -0.20

+1.99 1.3194

美元/日圆 100.01 99.22 +0.80

+15.30 86.74

欧元/日圆 134.55 133.82 +0.55

+17.56 114.45

美元/瑞郎 0.9164 0.9136 +0.31

+0.10 0.9155

英镑/美元 1.6063 1.6056 +0.04

-1.16 1.6251

美元/加元 1.0459 1.0453 +0.06

+5.42 0.9921

澳元/美元 0.9315 0.9358 -0.46

-10.37 1.0393

欧元/瑞郎 1.2333 1.2317 +0.13

+2.14 1.2075

欧元/英镑 0.8375 0.8396 -0.25

+3.22 0.8114

新西兰元/美元 0.8271 0.8286 -0.18

-0.14 0.8283

美元/挪威克朗 6.1525 6.1641 -0.19

+10.60 5.5630

欧元/挪威克朗 8.2815 8.3142 -0.39

+12.82 7.3403

美元/瑞典克朗 6.6450 6.6385 +0.10

+2.25 6.4986

欧元/瑞典克朗 8.9458 8.9669 -0.24

+4.29 8.5777

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计

算。(完)

(编译 利棣儿/李军；审校 李爽)

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