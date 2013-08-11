美元摆脱跌势反弹 澳元受中国数据带动上涨

* 澳元受中国工业数据带动上涨，料升势短暂

* 美元在连跌五天后反弹

* 调查显示，预料日圆未来一年继续下跌

路透纽约8月9日 - 美元兑主要货币周五从七周低位反弹，因投资人认为美元近期跌势过度及预期下周出炉的数据将直指美国经济持续改善。

美元自上周五以来每个交易日均走低。上周五令人失望的美国就业数据令对美国联邦储备委员会(美联储/FED)将早至9月开始缩减购债的预期降温，使美元下跌。

但一些交易商表示美元跌势过度，因美联储仍可能是全球央行中首批削减刺激计划的央行之一。下周出炉的美国数据很可能显示零售销售及消费者物价指数(CPI)上升，这将支持对美联储未来几个月采取行动的预期。

“部份数据可能将优于预估，”Forex.com汇市策略师Chris Tevere说。

美国7月零售销售数据将在周二公布，分析师预期将增长0.3%。在周四出炉的7月CPI很可能将显示同比2.0%的升幅。房屋及地区制造业数据也在下周公布。

美元兑一篮子六种货币.DXY上涨0.2%，至81.124。周四触及80.868低位，为6月19日来最低。

澳元兑美元上涨至逾一周高点，受强劲的中国工业数据提振，尽管策略师警告澳元可能是短暂反弹。

中国国家统计局周五公布，7月工业增速快步回升至同比增长9.7%，零售销售增速为13.2%；1-7月固定资产投资增速为20.1%。路透访问分析师原本预计，7月工业同比增速为9%，投资和消费增速分别为20%和13.5%。

澳元兑美元上涨1.0%，报0.9194美元，延续上日录得1.2%升幅的态势，当时受助于强于预期的中国贸易数据。澳元从8月5日触及的三年低位0.8848美元强劲反弹。

BK Asset Management外汇部董事总经理Boris Schlossberg表示，澳元可能升向0.9300美元水平，但市场对澳洲和美国利率的预期截然不同，将容易令澳元下跌。

澳洲央行在本周稍早公布将利率下降至2.5%纪录低位。相反，近几周美联储决策者暗示，美联储可能在9月开始缩减每月850亿美元购债规模，但这将取决于就业市场进一步改善。

达拉斯联储总裁费希尔周四重申，如果美国经济持续改善，美联储对9月缩减购债计划持开放态度。

美元本周下跌，因美债收益率下滑。美国10年期公债收益率仍低于上周美国非农就业数据公布前触及2.70%上方的高位，而且较可比德债和日债收益率差在过去几天收窄。这促使投资人降低美元多头头寸。

欧元兑美元跌0.3%，报1.3343美元，周四触及七周高位1.3400美元。

美元兑日圆下滑0.5%，至96.23日圆，在周四触及七周低位95.79日圆。

路透调查显示，预料日圆可能下跌至少一年，且短期日圆下跌幅度将取决于投资人预期美联储开始缩减刺激计划的时间。

在8月7-9日接受路透访问的超过55名汇市策略师调查显示，预期美元兑日圆将在一个月升至98.5日圆，三个月涨至102日圆，一年升至107日圆，上月的调查预估值分别100，102和107日圆。

本周，欧元兑美元涨0.5%，连升第五周。美元兑日圆下跌2.7%，录得6月中来最大周度跌幅。（完）

(编译 徐文焰；审校 戴素萍)

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