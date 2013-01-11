美元掉期升水回落 续跌空间料有限

路透北京1月11日 - 中国境内美元兑人民币外汇掉期各期限升水本周多数下行,因远期美元卖盘增多,主要受近期人民币升值趋势和预期,以及国际市场美元贬值预期影响.

交易员称,近期人民币中间价连续走高,引导升值预期升温,使美元融资需求有所上升.客户借入有贬值预期的美元作为负债,并在远端抛出进行对冲,使美元升水下降,不过后期继续回落的空间料不大.

美元兑人民币掉期点数自一周期起较上周明显回落.其中一年掉期点数周五14:24时报1,005点,较上周五收盘时的1,220点大幅下降.

"境内投机盘不多,主要还是看客户flow.今年以来升水下跌幅度也不小了,一年期从1,270的高点也跌了有200多点,现在1,000点左右应该技术和心理上都有一些支撑."上海一外资行交易员表示.

他并称,这几天的跌幅对于掉期市场来说波动也算不错的行情了,一些美元空头在年前还是比较谨慎,会选择止盈以落袋为安,"还是变成实实在在的菜比较划得来."

华南一股份行交易员亦表示,掉期点数本周回落后相对稳固,"会有一部分整体规模较大的银行对掉期点继续下行构成阻力.一年期在1,000点左右会取得短期均衡."

人民币兑美元即期周五早盘跳空高开,并一度触及6.2151元新高.中间价高开81个点子,跟随隔夜欧元大幅上涨势头,以及中国12月物价回升,皆助汇价高升.

市场人士预计,人民币今年在双向波幅有望进一步扩大的同时将温和走升,中国经济复苏好于其他主要经济体是最大助力,但海内外经济复苏前景不明、资本外流若隐若现也令汇率升值陡增变数,加上中国国际收支渐趋平衡,人民币都不具备大幅升贬值基础,全年料小幅升值1-2%.

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