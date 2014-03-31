美元储备货币地位无虞 但占比料下降--BIS

国际清算银行银行部主管PeterZoellner表示，未来几年美元在全球各大央行储备货币中占比降幅可能多达10-15个百分点，但不会威胁到美元作为全球主要储备货币的地位。他并表示，中国人民币的地位将继续上升。他指出，人民币交易和央行的人民币储备将继续以“可持续的速度”增长，但预计在未来几十年内人民币不会取代美元成为主要储备货币。图为人民币与美元。路透