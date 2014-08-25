美元上涨 因欧元挫跌至近一年低位

路透纽约8月25日 - 美元兑欧元周一升至约一年高位，因德国经济数据疲弱，以及欧洲央行总裁德拉吉的讲话，令投资者对欧元区将进一步放宽政策的预期增强。

对美国联邦储备委员会(美联储/FED)更接近升息的臆测更加普遍，提振美元指数.DXY在纽约尾盘上涨0.25%，盘中触及今年高位82.588。

这是美元指数自2013年9月来首见水平。

“美元强劲，但更主要是欧元下跌，欧元挫跌至11个月新低，因欧元区央行总裁德拉吉承认欧元区通胀预期下降，”Scotia Capital策略师Camilla Sutton说。

Safanad首席投资策略师John Rutledge表示，相比美国，欧元区经济前景黯淡，对全球投资者来说，这意味着美国经济的增幅更大，且利率更高。

“欧元兑美元的表现看来不是很好，尤其是在美国经济继续有节制地增长的背景下，“Rutledge说。

美股上涨，跟随欧洲股市攀升和欧元区公债收益率下跌的趋势。美股标普500指数升穿2,000点关口，为有史以来首见。

在纽约汇市交易开始前，智库Ifo的月度调查显示，德国8月企业景气判断指数由108.0跌至106.3。路透调查的预估值为107.0。Ifo是对约7,000家企业进行调查。

因俄罗斯和乌克兰冲突对欧洲最大经济体德国造成冲击，Ifo数据令对欧洲央行可能不得不提早，而不是推迟进一步放宽政策的预期增强。

Ifo数据公布后，欧元兑美元EUR=下滑至1.3184美元，为2013年9月来最低。最新报1.3196美元，下跌约0.4%。

在德拉吉讲话后的首个交易日，欧元兑瑞郎EURCHF=也跌至19个月低位。欧元最新报1.2072瑞郎，此前触及2013年1月来最低1.208瑞郎。

欧洲央行总裁德拉吉周五表示，如果欧元区物价继续下滑，欧洲央行准备利用手上的所有工具来提升通胀率。

欧洲央行将在9月4日举行下一次政策会议。

“外汇市场对德拉吉讲话的解读是，现在采取广泛资产购买计划，或称量化宽松政策，的可能性增加，”德国商业银行汇市策略师Lutz Karpowitz说。(完)

(编译 利棣儿/龚芳；审校 母红)

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