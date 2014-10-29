美元上涨 因美联储对经济复苏有信心且市场预期会提早升息

路透纽约10月29日 - 美元周三大涨，之前美国联邦储备委员会(美联储/FED)表示对美国经济将沿着既定轨道复苏有信心，且投资者开始押注升息时间将早于之前的预期。

美联储政策声明基本没有提及近期金融市场波动，重点强调就业市场逐步改善。不过，美联储维持指标利率区间不变，且结束月度购债计划。联储推出该计划以扶助使市场利率保持在低位，从而促进借贷和投资活动。

“目前美元走强是相对于市场之前所处的水平。因美联储的声明基调更加乐观，立场更加强硬，没有谈到美国经济总体面临的风险加大。声明似乎暗示联储之前有关政策调整时间的预期不会出现重大延迟。”花旗集团美国G10外汇策略部主管Richard Cochinos说，

“市场此前预期联储将在明年10月首次升息。今日联邦公开市场委员会(FOMC)的声明措辞和美联储官员的讲话暗示将在明年6月升息。因此，升息预期的天平从10月向6月倾斜，这最终对美元有利。”

在美联储政策声明公布后，美元指数.DXY急升至三周高位。最新上涨0.64%，报86.041。

投资者将欧元拉低至一周低位，欧元兑美元EUR=日内下跌0.75%，跌至1.2632美元，今日多数时间在平盘上下游走。

美元兑日圆JPY=盘中触及108.94日圆的三周高位，之后缩减升幅，至108.76日圆，上涨0.57%。

美联储的通胀立场更趋强硬，进一步凸显全球主要央行货币政策背离，在美国为升息作准备的同时，其他主要央行，特别是欧洲央行，正寻求降息或放宽政策，以刺激低迷的经济增长。

周三，这种政策前景背离的情况在美元兑挪威克朗NOK=的走势表现的最为明显，美元攀升1.42%，至6.7060克朗，为2010年6月来最高。

周三稍早公布的数据显示，挪威失业率急升和消费下降，燃点对挪威央行将降息的押注。

今日 上日 当日 今年以来 2013年

收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 EUR= 1.2631 1.2734 -0.81 -8.10 1.3745

美元/日圆 JPY= 108.88 108.14 +0.68 +3.40 105.30

欧元/日圆 EURJPY= 137.55 137.71 -0.12 -4.90 144.63

美元/瑞郎 CHF= 0.9549 0.9471 +0.82 +6.96 0.8928

英镑/美元 GBP= 1.6009 1.6130 -0.75 -3.30 1.6556

美元/加元 CAD= 1.1178 1.1164 +0.13 +5.25 1.0620

澳元/美元 AUD= 0.8797 0.8854 -0.64 -1.30 0.8913

欧元/瑞郎 EURCHF= 1.2060 1.2061 -0.01 -1.72 1.2271

欧元/英镑 EURGBP= 0.7886 0.7892 -0.08 -4.95 0.8297

新西兰元/美元 NZD= 0.7800 0.7918 -1.49 -4.95 0.8206

美元/挪威克朗 NOK= 6.7068 6.6089 +1.48 +10.56 6.0663

欧元/挪威克朗 EURNOK= 8.4666 8.4180 +0.58 +1.53 8.3387

美元/瑞典克朗 SEK= 7.3634 7.3343 +0.40 +14.40 6.4367

欧元/瑞典克朗 EURSEK= 9.3067 9.3386 -0.34 +5.19 8.8474

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

(编译 利棣儿；审校 母红)

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