美元全线上涨 美联储释出明年升息的强烈信号

路透纽约12月17日 - 美元兑主要货币周三录得10月初来最大单日涨幅，此前美国联邦储备委员会(美联储/FED)释出将在明年某个时间升息的强烈信号。

美元兑欧元和瑞郎触及逾一周高位。美联储周三改变了将在“相当一段长时间”保持近零利率的承诺，展现出对美国经济的信心。

“市场正在推高美元。由于美联储料将于2015年升息，美元也应当走高，”Brown Brothers Harriman外汇策略师Win Thin表示。

升息将推动投资资金流入美国，从而推动美元走高。

美联储主席叶伦在新闻发布会上表示，美联储决策委员会认为，至少在未来两次会议上不大可能启动货币政策正常化进程。她的此番言论被认为是美联储可能较早升息的信号。

花旗的外汇策略师Richard Cochinos表示，叶伦的讲话意味着最早在2015年4月升息的可能性。

欧元兑美元在叶伦讲话后跌至12月9日以来最低，报1.2320美元。美元兑瑞郎CHF=亦升至12月9日以来最高，报0.9745瑞郎。

之前欧元已经走软，因欧洲央行决策者暗示可能购买公债。

不过美元/卢布下跌，因投资者认为卢布崩跌走势可能过头。

美元/日圆JPY=最新报118.60日圆，上涨2.19%，盘中一度触及118.89高位。美元兑卢布RUB=最新下跌12.08%报60.15卢布。

美元指数.DXY上涨0.99%至88.995，录得10月3日以来最大单日涨幅。

美股标准普尔500指数.SPX收高2.04%。

今日 上日 当日 今年以来 2013年

收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 EUR= 1.2341 1.2510 -1.35 -10.21 1.3745

美元/日圆 JPY= 118.64 116.39 +1.93 +12.67 105.30

欧元/日圆 EURJPY= 146.40 145.60 +0.55 +1.22 144.63

美元/瑞郎 CHF= 0.9728 0.9597 +1.37 +8.96 0.8928

英镑/美元 GBP= 1.5574 1.5747 -1.10 -5.93 1.6556

美元/加元 CAD= 1.1629 1.1625 +0.03 +9.50 1.0620

澳元/美元 AUD= 0.8120 0.8217 -1.18 -8.90 0.8913

欧元/瑞郎 EURCHF= 1.2008 1.2008 +0.00 -2.14 1.2271

欧元/英镑 EURGBP= 0.7921 0.7947 -0.33 -4.53 0.8297

新西兰元/美元 NZD= 0.7702 0.7795 -1.19 -6.14 0.8206

美元/挪威克朗 NOK= 7.4075 7.4223 -0.20 +22.11 6.0663

欧元/挪威克朗 EURNOK= 9.1428 9.2866 -1.55 +9.64 8.3387

美元/瑞典克朗 SEK= 7.6647 7.6108 +0.71 +19.08 6.4367

欧元/瑞典克朗 EURSEK= 9.4594 9.5201 -0.64 +6.92 8.8474

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

(编译 杜明霞/王颖/郑茵 审校 张涛)

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