美元指数在淡静交投中恢复升势 因强劲的基本面因素仍完整

韩国财长称韩国经济最近表现强于预期 但朝鲜问题构成风险
路透首尔4月17日 - 韩国企划财政部长官柳一镐周一称，韩国经济近期表现一直强于预期，因全球经济改善令出口、生产和投资情况改善。
路透纽约11月10日 - 美元周一从日低反弹转升，因鉴于美元强劲的基本面因素仍完整，投资人趁美元回落买回。
在美国上周五公布逊于预期的美国就业报告后，美元遭遇约一天半时间的抛售。但就业数据整体仍显示美国就业市场稳步复苏。
“目前美元仍有动能走强，”Western Union Business Solutions高级市场分析师Joe Manimbo表示，“所有人都知道美元是一枝独秀。”
基本面状况仍有利美元进一步上涨，因日本再度放宽货币政策，且欧元区经济情势低迷令欧洲央行很有可能也会有类似举措。
其他货币中，瑞郎兑欧元触及两年高位，逼近可能触动瑞士央行干预的1.20瑞郎上限。
澳元和新西兰元等较高收益风险货币以及土耳其里拉和南非兰特等新兴市场货币今日开局强劲，但随着美元升势动能增强，这些货币扭转了升势。
纽约尾盘，美元指数.DXY升0.2%，报87.811。美元兑日圆JPY=升0.3%，报114.88日圆，今年迄今美元兑日圆大涨逾9%。
欧元兑美元EUR=跌0.2%，报1.2421美元。
欧元区周五将公布第三季经济成长数据初值，将为欧元区经济问题有多严重提供线索。
尾盘，欧元兑瑞郎EURCHF=持稳，报1.2026瑞郎。
三年多来瑞士央行成功控制瑞郎汇率上限，并表示已经有两年多不曾需要干预。
今日 上日 当日 今年以来 2013年
收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 EUR= 1.2420 1.2452 -0.26 -9.64 1.3745
美元/日圆 JPY= 114.85 114.53 +0.28 +9.07 105.30
欧元/日圆 EURJPY= 142.63 142.66 -0.02 -1.38 144.63
美元/瑞郎 CHF= 0.9681 0.9656 +0.26 +8.43 0.8928
英镑/美元 GBP= 1.5840 1.5871 -0.20 -4.32 1.6556
美元/加元 CAD= 1.1378 1.1326 +0.46 +7.14 1.0620
澳元/美元 AUD= 0.8619 0.8632 -0.15 -3.30 0.8913
欧元/瑞郎 EURCHF= 1.2025 1.2033 -0.07 -2.00 1.2271
欧元/英镑 EURGBP= 0.7835 0.7841 -0.08 -5.57 0.8297
新西兰元/美元 NZD= 0.7747 0.7751 -0.05 -5.59 0.8206
美元/挪威克朗 NOK= 6.8099 6.8054 +0.07 +12.26 6.0663
欧元/挪威克朗 EURNOK= 8.4560 8.4764 -0.24 +1.41 8.3387
美元/瑞典克朗 SEK= 7.4318 7.3992 +0.44 +15.46 6.4367
欧元/瑞典克朗 EURSEK= 9.2318 9.2156 +0.18 +4.34 8.8474
附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
(编译 李军; 审校 母红)
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