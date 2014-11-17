美元上扬 因欧洲央行官员讲话及日本经济意外滑入衰退

国际油价可能再次下挫 因美国页岩油涌入市场--道达尔CEO
路透巴黎4月20日 - 法国石油公司道达尔(Total) 执行长(CEO)Patrick Pouyanne周四表示，到年底时油价可能再次下滑，因美国页岩油产出快速增加。
路透纽约11月17日 - 美元兑欧元及一篮子主要货币周一上扬，此前欧洲央行官员谈及可能采取进一步行动提振欧元区艰困的经济，且日本经济意外滑入衰退。
欧洲央行总裁德拉吉表示，如果目前的努力不足以加快欧元区的经济复苏，那么欧洲央行准备采取进一步刺激措施。
之前欧洲央行执委会成员莫尔许表示，如果有必要采取更多行动，欧洲央行理论上可以扩大购买资产计划来购买公债、黄金、股票或上市交易基金。
美元指数.DXY升0.44%，报87.908，略低于上周五所创的四年高位88.267。
欧元兑美元EUR=纽约尾盘报1.2456美元，周一稍早报1.2577美元。
日圆兑美元JPY=跌至七年低点后回稳，因通常同日圆走势相反的日本股市下滑。
“这是告诉年套利交易的强度，央行正尽力迫使投资人出脱。”法国兴业银行高级外汇分析师Sebastien Galy表示。
因市场预计美联储将在明年升息，而同时日本和欧洲央行将继续高度宽松的货币政策以提振经济，美元料将进一步上涨。
日本第三季经济意外滑入衰退，日本首相安倍晋三更有可能延后调升消费税，并提前改选国会。
这些事件的发展一有风吹草动，日圆就可能受到牵连。
“市场将要消化很多的因素，股市可能出现下滑，日圆将走强。”道明证券外汇策略师Martin Schwerdtfeger表示。
美元兑日圆纽约尾盘报116.46日圆，稍早一度高见117.04日圆。
今日 上日 当日 今年以来 2013年
收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 EUR= 1.2449 1.2521 -0.58 -9.43 1.3745
美元/日圆 JPY= 116.64 116.27 +0.32 +10.77 105.30
欧元/日圆 EURJPY= 145.17 145.60 -0.30 +0.37 144.63
美元/瑞郎 CHF= 0.9648 0.9585 +0.66 +8.06 0.8928
英镑/美元 GBP= 1.5640 1.5667 -0.17 -5.53 1.6556
美元/加元 CAD= 1.1303 1.1287 +0.14 +6.43 1.0620
澳元/美元 AUD= 0.8708 0.8743 -0.40 -2.30 0.8913
欧元/瑞郎 EURCHF= 1.2012 1.2011 +0.01 -2.11 1.2271
欧元/英镑 EURGBP= 0.7956 0.7992 -0.45 -4.11 0.8297
新西兰元/美元 NZD= 0.7908 0.7903 +0.06 -3.63 0.8206
美元/挪威克朗 NOK= 6.7855 6.7510 +0.51 +11.86 6.0663
欧元/挪威克朗 EURNOK= 8.4445 8.4500 -0.07 +1.27 8.3387
美元/瑞典克朗 SEK= 7.4350 7.3825 +0.71 +15.51 6.4367
欧元/瑞典克朗 EURSEK= 9.2589 9.2453 +0.15 +4.65 8.8474
附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
(编译 李军; 审校 利棣儿)
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透巴黎4月20日 - 法国石油公司道达尔(Total) 执行长(CEO)Patrick Pouyanne周四表示，到年底时油价可能再次下滑，因美国页岩油产出快速增加。
路透东京4月20日 - 日本政府4月上调对企业信心的评估，为四个月来首次。此前日本央行短观调查显示日本4月制造业信心连续第八个月上升。
路透4月20日 - 路透调查显示，分析师预计未来一年欧元区经济增长将稳定但温和，而且这在一定程度上要取决于独立候选人马克龙赢得下个月的法国总统大选。