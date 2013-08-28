美元全面上涨 叙利亚问题激发避险情绪

* 叙利亚紧张情势升高，美元兑日圆回升

* 日圆下跌，因日本央行副总裁岩田规久男称将继续推动量化宽松

* 新兴市场货币受到避险卖盘打压

路透纽约8月28日 - 美元周三全面大涨，因西方国家可能对叙利亚采取军事行动，投资人避险，在此同时部份新兴市场货币触及纪录低点。

上日因叙利亚相关疑虑买进日圆及瑞郎的投资人，周三锁定这些货币的获利。在经济不振及地缘政治动荡的时刻，美元、日圆及瑞郎普遍被视为避险货币。联合国安理会将于周三就叙利亚问题表决，英国寻求联合国对西方军事行动进行授权，而俄罗斯称此举过于草率，似乎已经决意反对。

“美元上涨显然是与叙利亚局势有关，”多伦多Cambridge Mercantile Group资深分析师David Starkey表示，“投资者意识到美元仍是目前最安全的投资货币。而且动能也显示现在到了美元该稍稍回升的时候。”

在下午的尾盘交投中，美元兑日圆上涨0.7%报97.74日圆，从盘中低点反弹；美元盘中触及96.83日圆，根据路透数据，这齐平两周前创下的近期低点。

日圆在日本央行副总裁岩田规久男表态后下跌。岩田规久男周三重申，央行致力于在两年的时间框架内尽快实现2%的通胀目标.

美元兑日圆周二重挫约1.5%，创下6月11日以来单日最大跌幅。据传在97.00及97.70日圆有期权到期，可能让美元兑日圆维持在这些水准附近。

原已遭逢美国联邦储备委员会(FED/美联储)缩减刺激措施打击的新兴市场货币进一步下跌，土耳其里拉及印度卢比兑美元均创下历史新低。

全球规避叙利亚相关风险的操作也让墨西哥披索受创；墨西哥披索是一具有高度流动性货币，往往在市场紧张时刻轻易地遭到抛售。

摩根士丹利驻伦敦的欧洲汇率策略主管Ian Stannard表示，若美元突破98.15日圆，将是一多头讯号。而多位分析师指出，美元兑日圆进一步下跌空间有限，可能会在96-99日圆区间波动。

美元兑瑞郎涨0.5%，报0.9218瑞郎。美元指数.DXY亦升0.4%至81.514。

欧元兑日圆上扬，涨0.3%至130.34日圆。欧元兑美元则跌0.4%报1.3338。

花旗分析师表示，如果美联储削减刺激举措，将令全球货币环境收紧，并提高二綫国家融资成本、冲击欧元区刚刚出现的经济复苏，从而可能让欧元陷于困境。

在投资者避险的情形下，与经济成长高度联动的货币受打压。澳元兑美元跌0.5%报0.8938美元，新西兰元兑美元持平报0.7794美元。

市场普遍认为美联储将在9月缩减购债，但是鉴于近期公布的一系列经济数据欠佳，一些分析师认为有可能推迟缩减购债，尤其是下个月华府将进行预算辩论。

周三公布的美国经济数据显示，美国7月成屋待完成销售指数较上月下滑1.3%。

RBC Capital Markets的资深美国经济分析师Jacob Oubina称，市场目前只关注一项数据：下周将出炉的8月就业市场报告。

“如果数据强劲，美联储很可能在未来几个月缩减购债，”他说。“我们认为会在10月，因为有关华府债务上限之争的问题可能在9月出现。”

今日 上日 当日 今年以 2012年

来

收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.3338 1.3392 -0.40 +1.09 1.3194

美元/日圆 97.62 97.02 +0.62 +12.54 86.74

欧元/日圆 130.20 129.91 +0.22 +13.76 114.45

美元/瑞郎 0.9219 0.9172 +0.51 +0.70 0.9155

英镑/美元 1.5524 1.5545 -0.14 -4.47 1.6251

美元/加元 1.0484 1.0473 +0.11 +5.67 0.9921

澳元/美元 0.8940 0.8982 -0.47 -13.98 1.0393

欧元/瑞郎 1.2297 1.2287 +0.08 +1.84 1.2075

欧元/英镑 0.8589 0.8615 -0.30 +5.85 0.8114

新西兰元/美元 0.7797 0.7794 +0.04 -5.87 0.8283

美元/挪威克朗 6.0463 6.0152 +0.52 +8.69 5.5630

欧元/挪威克朗 8.0663 8.0580 +0.10 +9.89 7.3403

美元/瑞典克朗 6.5053 6.4856 +0.30 +0.10 6.4986

欧元/瑞典克朗 8.6783 8.6879 -0.11 +1.17 8.5777

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌

幅亦以此为基准计算。

(完)

(编译/审校 张明钧/李爽/白云/侯向明)

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