美元下滑因预期美联储明日声明基调谨慎 卢布触及新低

美元兑欧元上涨 焦点周末法国大选
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
路透纽约12月16日 - 美元兑主要货币周二下滑，因预期美国联邦储备委员会(FED/美联储)在周三的货币政策声明中会采取谨慎的基调。另外油价下滑重创俄罗斯卢布至新低，并提振避险日圆。
交易商对美元近期涨势获利了结，因预计美联储在周三结束两日会议后会维持对升息的温和立场，部分因油价大跌。
“美联储在声明中，或在记者会上采取温和立场肯定对美元构成风险，”美银美林G10汇市策略部门董事Kamal Sharma称。
对美联储将保留“等较长一段时间”才会升息措辞的预期殃及美元，因预计升息才会带动投资资金流入美国，从而提振美元。
油价挫至五年半新低令交易商担心全球经济，美元兑避险日圆挫至约一个月低点。
卢布兑美元暴跌逾11%，创1998年来最大单日跌幅，之后收复部分失地，因油价出现反弹。油价崩跌威胁到俄罗斯经济，因油气销售是俄罗斯的主要出口收入来源。
“目前俄罗斯卢布遭遇完美风暴，”EverBank Wealth Management高级市场策略师Chris Gaffney表示。他称尽管买家回场，但预计卢布兑美元会进一步下挫。
美元兑卢布RUB=纽约尾盘升3.85%，报68.44卢布。
欧元兑美元EUR=升0.6%，报1.2511美元，离逾三周高位1.2569美元不远。美元兑瑞郎CHF=尾盘跌0.62%，报0.9597瑞郎，离逾三周低点0.9555不远。
美元兑日圆JPY=大跌1.04%，报116.60日圆，接近日低115.58日圆，这是11月17日来最低水准。
美股标普500指数.SPX收低0.85%。
今日 上日 当日 今年以来 2013年
收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 EUR= 1.2510 1.2436 +0.60 -8.99 1.3745
美元/日圆 JPY= 116.39 117.80 -1.20 +10.53 105.30
欧元/日圆 EURJPY= 145.60 146.49 -0.61 +0.67 144.63
美元/瑞郎 CHF= 0.9597 0.9656 -0.61 +7.49 0.8928
英镑/美元 GBP= 1.5747 1.5637 +0.70 -4.89 1.6556
美元/加元 CAD= 1.1625 1.1670 -0.39 +9.46 1.0620
澳元/美元 AUD= 0.8217 0.8208 +0.11 -7.81 0.8913
欧元/瑞郎 EURCHF= 1.2008 1.2008 +0.00 -2.14 1.2271
欧元/英镑 EURGBP= 0.7947 0.7947 +0.00 -4.22 0.8297
新西兰元/美元 NZD= 0.7795 0.7743 +0.67 -5.01 0.8206
美元/挪威克朗 NOK= 7.4223 7.4811 -0.79 +22.35 6.0663
欧元/挪威克朗 EURNOK= 9.2866 9.3066 -0.21 +11.37 8.3387
美元/瑞典克朗 SEK= 7.6108 7.6410 -0.40 +18.24 6.4367
欧元/瑞典克朗 EURSEK= 9.5201 9.5040 +0.17 +7.60 8.8474
附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
(编译 李军; 审校 利棣儿)
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