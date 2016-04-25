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国际财经 | 2016年 4月 25日 星期一 08:33 BJT

投机客转为美元净空仓 为去年5月以来首见--CFTC/路透

路透4月22日 - 根据路透计算和美国商品期货交易委员会(CFTC)周五

公布的数据，汇市投机客本周转为作空美元，建立美元空仓的投资者超过

建立多仓者，为近一年来首见。

4月19日止当周，美元净多仓总值从前一周的4亿美元，降至负18.5亿

美元。这是去年5月6日投资者美元仓位为净空仓以来首见。

其它货币中，投资者将日圆净多仓增至71,870口，为1995年3月路透

开始记录以来的最高水准，超过前一周高位66,190口。

欧元净空仓降至46,917口，为八周低位。

路透对芝加哥国际货币市场(International Monetary Market)美元

的总仓位是根据其兑日圆、欧元、英镑、瑞郎、加元和澳元这六种主要货

币的净仓位来计算。

日圆(12,500,000日圆为1口)

4月19日当 前一周

多头仓位 105,710 100,120

空头仓位 33,840 33,930

净仓位 71,870 66,190

欧元(125,000欧元为1口)

4月19日当 前一周

多头仓位 101,211 89,216

空头仓位 148,128 141,267

净仓位 -46,917 -52,051

英镑(62,500英镑为1口)

4月19日当 前一周

多头仓位 32,765 33,848

空头仓位 87,917 85,158

净仓位 -55,152 -51,310

瑞郎(125,000瑞郎为1口)

4月19日当 前一周

多头仓位 19,859 17,478

空头仓位 10,449 9,240

净仓位 9,410 8,238

加元(100,000加元为1口)

4月19日当 前一周

多头仓位 32,473 28,968

空头仓位 25,165 26,583

净仓位 7,308 2,385

澳元(100,000澳元为1口)

4月19日当 前一周

多头仓位 97,472 90,768

空头仓位 53,366 55,646

净仓位 44,106 35,122

新西兰元(100,000新西兰元为1口)

4月19日当 前一周

多头仓位 22,674 21,472

空头仓位 17,323 17,180

净仓位 5,351 4,292

(完)

(编译 戴素萍 审校 王丽鑫)

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