投机客转为美元净空仓 为去年5月以来首见--CFTC/路透

调查：印度第四季经济增幅料放缓至6.5%，受现金短缺拖累
路透班加罗尔1月18日 - 一项路透调查显示，印度经济在2016年最后三个月失去动能，总理莫迪之前废除大面额纸币的做法打击了消费和商业，但该国经济料将在本季回升。
路透4月22日 - 根据路透计算和美国商品期货交易委员会(CFTC)周五
公布的数据，汇市投机客本周转为作空美元，建立美元空仓的投资者超过
建立多仓者，为近一年来首见。
4月19日止当周，美元净多仓总值从前一周的4亿美元，降至负18.5亿
美元。这是去年5月6日投资者美元仓位为净空仓以来首见。
其它货币中，投资者将日圆净多仓增至71,870口，为1995年3月路透
开始记录以来的最高水准，超过前一周高位66,190口。
欧元净空仓降至46,917口，为八周低位。
路透对芝加哥国际货币市场(International Monetary Market)美元
的总仓位是根据其兑日圆、欧元、英镑、瑞郎、加元和澳元这六种主要货
币的净仓位来计算。
日圆(12,500,000日圆为1口)
4月19日当 前一周
周
多头仓位 105,710 100,120
空头仓位 33,840 33,930
净仓位 71,870 66,190
欧元(125,000欧元为1口)
4月19日当 前一周
周
多头仓位 101,211 89,216
空头仓位 148,128 141,267
净仓位 -46,917 -52,051
英镑(62,500英镑为1口)
4月19日当 前一周
周
多头仓位 32,765 33,848
空头仓位 87,917 85,158
净仓位 -55,152 -51,310
瑞郎(125,000瑞郎为1口)
4月19日当 前一周
周
多头仓位 19,859 17,478
空头仓位 10,449 9,240
净仓位 9,410 8,238
加元(100,000加元为1口)
4月19日当 前一周
周
多头仓位 32,473 28,968
空头仓位 25,165 26,583
净仓位 7,308 2,385
澳元(100,000澳元为1口)
4月19日当 前一周
周
多头仓位 97,472 90,768
空头仓位 53,366 55,646
净仓位 44,106 35,122
新西兰元(100,000新西兰元为1口)
4月19日当 前一周
周
多头仓位 22,674 21,472
空头仓位 17,323 17,180
净仓位 5,351 4,292
(完)
(编译 戴素萍 审校 王丽鑫)
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