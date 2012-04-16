版本:
中国
路透中文国际短讯 | 2012年 4月 17日 星期二 07:48 BJT

外管局宣布允许中资外汇指定银行卖空美元

中国国家外汇管理局(SAFE)周一在网站上宣布，自4月16日起，将允许中资外汇指定银行卖空美元。通知称："对银行结售汇综合头寸实行正负区间管理。在现有结售汇综合头寸上下限管理的基础上，将下限下调至零以下。" 路透

更多 路透中文国际短讯

热门文章

编辑推荐

文章推荐