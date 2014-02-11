美元下滑金价上涨 等候叶伦国会作证

* 黄金触及三个月高位，美元在叶伦国会作证前下滑

* 投资者押注叶伦论调温和，即便确认缩减购债

* 多数亚洲股市走势迟滞，澳股在乐观数据带动下表现突出

路透悉尼2月11日 -美元周二下滑，黄金价格触及三个月高位，因投资者预计美国联邦储备委员会(美联储/FED)新任主席就经济和政策前景发表的展望不会扰乱市场的现状。

美联储主席叶伦将于1500GMT在众议院金融服务委员会首次发表证词，在答问环节可能面对有关就业市场状况和未来缩减步伐的提问。

交易商称，市场最新预期是叶伦对经济的看法可能乐观，其将强调利率将在较长时间内维持在近零水准。

这样的预期足以提振金价最多涨0.6%至每盎司1,283.66美元，美元兑欧元跌0.0025美元报1.3665。

美元兑日圆亦略微下跌至102.10日圆，不过日本市场假期限制交投活动。

澳元汇率变动最大，涨0.0050美元至0.9005；之前数据显示，企业活动全面改善，且房价按年上涨近10%。

澳新银行.ANZ.AX公布强劲财报进一步支撑澳股，推动指标股指涨0.5%。

MSCI明晟亚太地区(除日本外)股指.MIAPJ0000PUS上涨0.7%，但本区域多数主要股指日内走势停滞。

美股人气也相当谨慎。道指.DJI周一仅上涨0.05%，标普500指数.SPX上涨0.16%。

不过股价受财报强劲的支撑。在已公布业绩的约69%标普500企业中，68%的获利优于华尔街预期，高于长期平均水平。

**聚焦叶伦证词**

叶伦周二将出席众议院金融服务委员会作证词陈述，周四将出席参议院金融委员会听证会。

分析师普遍预计叶伦谈话内容会按照事先准备好的证词，重申只要经济如预期的改善，那么美联储将继续缩减购债规模。

“叶伦很可能尽量保持礼貌，积极乐观地回答提问，在电视上呈现良好形象。从这个角度考虑，她的证词可能显示美国经济有利，从而提振美元，”Iron Fx Global的全球外汇策略主管Marshall Gittler表示。

一个支持继续缩减购债的理由是，债券投资者已经逐渐接受这个计划，没有像去年那样惊慌失措。

10年期美国公债收益率(殖利率)回落至2.67%，远低于近期3.04%的高点，对楼市的威胁减弱。

投资者也接受了缩减购债不等同于收紧政策的看法，已经将联储首次升息的预期时间推后。联邦基金利率期货价格暗示，市场大致预期2015年末之前不会升息，叶伦可能也会支持这个看法。

油市方面，价格在近来上涨后企稳，市场预期漫长而寒冷的冬季即将结束。

布兰特原油期货周二上涨0.05美元，报每桶108.68美元，脱离109上方的五周高点。美国原油微涨0.02美元，报100.08美元，周一涨至今年高点100.55美元。(完)

(编译 艾茂林/李爽/李婷仪/李春喜; 审校 屈桂娟/张若琪/张涛)

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